Judy Collins, la regina del folk in concerto a Milano

Dopo una tappa al Folkest Festival di Spilimbergo la scorsa estate, Judy Collins torna finalmente a Milano per un appuntamento unico venerdì 13 ottobre 2023 allo Spazio Teatro 89, venue intima che consentirà agli spettatori di godere appieno della musica della leggenda del folk.

Nel corso della sua lunga carriera, Judy Collins ha sempre mostrato un gusto impeccabile. Nel suo storico album del 1967 Wildflowers ha presentato una straordinaria collezione di pezzi originali insieme a quelli di nomi non ancora noti al pubblico dell’epoca come Joni Mitchell e Leonard Cohen, oltre a una coraggiosa selezione di canzoni di Jacques Brel e Francesco Landini.

La sua ricca tavolozza sonora e il dono per la scrittura le hanno consentito di evolversi in una cantautrice poetica e votata alla narrazione. Adesso, nel suo sesto decennio come cantante e compositrice, Judy sta sperimentando un profondo livello di crescita e una rinnovata creatività.

Il suo ventinovesimo album in studio, Spellbound del 2022, vede Judy godersi una rinascita artistica. I tredici pezzi che compongono il lavoro infatti meritano una menzione speciale nella sua carriera.

Per la prima volta in assoluto Judy è autrice di tutti i pezzi, 12 canzoni folk moderne e uno dei suoi evergreen, The Blizzard, come bonus track. (La redazione)

