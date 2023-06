This Far South, l’album d’esordio di Tommy Prine, figlio del grande John

1 Minuto

Tommy è il più giovane dei figli avuti da John Prine prima della sua scomparsa nel 2020 all’età di 73 anni per complicazioni dovute al covid.

Tommy ha imparato in giovanissima età a suonare la chitarra dal padre, ma è stato l’incontro con il disco Southeastern di Jason Isbell all’età di 17 anni a cambiare il suo approccio verso la musica e ispirarlo a intraprendere la carriera da artista.

Tommy ha iniziato lavorando durante i tour del padre, prima vendendo il merch e in seguito salendo sul palco per uno o due pezzi. È stato proprio suonando con il padre al 30a Songwriters Festival di South Walton, Florida, che Tommy ha deciso di voler diventare un musicista affermato.

Negli ultimi due anni Tommy Prine ha girato gli States in lungo e in largo suonando i brani che sarebbero finiti sul suo album d’esordio This Far South, in uscita il 23 giugno 2023 per Thirty Tigers.

E dopo questo disco di debutto non ci sarà più bisogno di ricordare che Tommy è il figlio del grande autore country folk John Prine. (La redazione)

