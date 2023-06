Torna a Faenza l’undicesima edizione della Targa Mei Musicletter

«Sono davvero contento e onorato di continuare questo importante sodalizio culturale con il MEI di Faenza, soprattutto in un momento particolarmente difficile per la città e il territorio circostante. L’esempio della sua gente è uno stimolo per tutti a non fermarsi e a dare sempre il meglio di sé, anche quando tutto sembra perduto».

(Luca D’Ambrosio, Musicletter.it)