La festa della musica, un’armonia di note per vivere la vita

Il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, un’onda musicale travolgerà l’intera Europa in occasione della Festa della Musica. Questa straordinaria iniziativa, nata in Francia nel 1982 grazie al Ministero della Cultura francese, si è diffusa in tutta Italia portando con sé un messaggio di cultura, integrazione, armonia e universalità che solo la musica può trasmettere.

La Festa della Musica è aperta a tutti coloro che amano e vivono la musica, sia che si tratti di musicisti professionisti che dilettanti, istituzioni musicali, case discografiche, riviste, scuole di musica o semplicemente chiunque desideri condividere la propria passione per la musica o offrire spazi per concerti.

La partecipazione dei musicisti alla Festa è completamente gratuita, e il pubblico ha la possibilità di accedere liberamente ai concerti, seguendo le linee guida stabilite dalla Carta internazionale che regola l’evento nelle capitali europee aderenti al circuito.

L’edizione del 2023 della Festa della Musica si focalizza sul tema “Vivi la Vita”, invitando tutti a cogliere appieno le meraviglie della vita stessa. Tuttavia, quest’anno la manifestazione va oltre la celebrazione musicale, poiché rivolge una particolare attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. L’obiettivo è creare un connubio armonioso tra la musica e la conservazione del nostro pianeta.

Per ispirare l’animo dei partecipanti, abbiamo selezionato una playlist di 10 brani che risuoneranno nell’aria durante la Festa della Musica, unendo le note all’essenza del tema “Vivi la Vita” e alla consapevolezza ambientale:

“Imagine” – John Lennon “Here Comes the Sun” – The Beatles “Live Forever” – Oasis “Earth Song” – Michael Jackson “Happy” – Pharrell Williams “Do I Wanna Know?” – Arctic Monkeys “What’s Going On” – Marvin Gaye “Rise Up” – Andra Day “Lose Yourself to Dance” – Daft Punk ft. Pharrell Williams “Feeling Good” – Nina Simone

Questa playlist offre una varietà di generi musicali, che abbracciano emozioni, riflessioni e momenti di pura gioia. Le melodie intramontabili di artisti leggendari si fondono con l’impegno di creare un impatto positivo sull’ambiente che ci circonda.

Preparati a immergerti nell’atmosfera coinvolgente della Festa della Musica, il 21 giugno, quando l’Europa si vestirà di note, cultura e unione. Dunque, rendi omaggio alla vita, lasciati trasportare dalla magia della musica e scopri come la passione artistica possa essere il catalizzatore per un futuro sostenibile. (La redazione)

