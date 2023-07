Il duro commento di Morrissey circa la morte di Sinéad O’Connor

Aveva solo così tanto di “sé” da dare. Era stata abbandonata dalla sua etichetta dopo averle fatto vendere 7 milioni di album. Era diventata pazza, sì, ma poco interessante, mai. Non aveva mai fatto niente di male. Era orgogliosamente vulnerabile… e c’è un certo odio dell’industria musicale per i cantanti che non “si adattano” (questo lo so fin troppo bene), e non vengono mai elogiati fino alla morte – quando, alla fine, non possono rispondere.

Oggi il crudele recinto della fama si riempie di elogi per Sinéad… con le solite etichette idiote di “icona” e “leggenda”. La elogiate adesso SOLO perché è troppo tardi. Non avete mai avuto il coraggio di sostenerla quando era viva e vi stava cercando. La stampa etichetta gli artisti come parassiti a causa di ciò che nascondono… e Sinead l’hanno chiamata triste, grassa, scioccante, pazza… oh, ma non oggi! I dirigenti discografici, che avevano sfoggiato il loro sorriso più affascinante quando l’hanno rifiutata, fanno la fila per chiamarla “icona femminista” , e le celebrità da 15 minuti e creature dell’inferno ed etichette discografiche che coltivano un’artificiosa diversità si stanno spremendo su Twitter per cinguettare le loro ciance… quando invece siete stati VOI a convincere Sinead ad arrendersi… perché si rifiutava di essere etichettata, ed era stata messa da parte, come sono sempre quei pochi che muovono il mondo.

Perché QUALCUNO è sorpreso che Sinead O’Connor sia morta? Chi si è preoccupato abbastanza da salvare Judy Garland, Whitney Houston, Amy Winehouse, Marilyn Monroe, Billie Holiday? Dove si va quando la morte può essere il risultato migliore? Questa follia musicale valeva la vita di Sinead? No, non lo era. Era una sfida, e non poteva essere inscatolata, e ha avuto il coraggio di parlare quando tutti gli altri rimanevano tranquillamente in silenzio. È stata tormentata semplicemente perché era se stessa. I suoi occhi sono ormai chiusi in cerca di un’anima da poter chiamare ‘sua’.

Come sempre, i “lamentstreamers” non centrano il punto e a mascelle serrate tornano a ripetere gli stupidi appellativi di “icona” e “leggenda” quando la scorsa settimana avrebbe usato parole molto più crudeli e sprezzanti. Domani i fottuti adulatori torneranno ai loro posti di merda online e alla loro accogliente cancel culture e alla loro superiorità morale e ai loro necrologi di vomito da pappagallo… tutto ciò vi sorprenderà a mentire in giorni come oggi… quando Sinéad non ha bisogno della vostra sterile brodaglia.

Steven Patrick Morrissey (su Morrissey Central)