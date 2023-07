«The Lion and the Cobra» di Sinead O’Connor

The Lion and the Cobra è l’album di debutto della cantante irlandese Sinéad O’Connor. Il disco, pubblicato nel 1987, ha ricevuto il plauso della critica ed è stato un successo commerciale per l’artista di Dublino.

Si tratta di un lavoro potente e suggestivo che si muove abilmente tra pop e rock alternativo con canzoni spesso introspettive e personali.

Tra i brani più popolari e coinvolgenti ricordiamo Troy, Mandinka, I Want Your (Hands on Me) e Just Call Me Joe.

The Lion and the Cobra è un album classico che ha resistito alla prova del tempo e che ha fatto di Sinéad O’Connor una delle artiste più importanti della sua generazione. (La redazione)