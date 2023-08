«Black Rainbows» è il nuovo album di Corinne Bailey Rae

La cantautrice britannica Corinne Bailey Rae ha annunciato l’uscita del suo nuovo album dal titolo Black Rainbows.

In uscita il 15 settembre 2023 per Thirty Tigers, il nuovo disco della musicista inglese segue Corinne Bailey Rae del 2006, The Sea del 2010 e The Heart Speaks in Whispers del 2016.

Black Rainbows si ispira ai lavori dell’artista Theaster Gates ed è anticipato dal singolo New York Transit Queen. (La redazione)