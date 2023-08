I Talking Heads di nuovo insieme per «Stop Making Sense»

Dopo 21 anni dalla loro ultima apparizione pubblica (era il 2002 e la band veniva inserita nella Rock and Roll Hall of Fame), l’11 settembre 2023 i Talking Heads tornano a riunirsi al Toronto International Film Festival per una sessione di domande e risposte condotta dal regista Spike Lee, che ha già diretto il documentario sullo spettacolo del 2019 di David Byrne a Broadway tratto dall’album American Utopia.

L’occasione di questa sorta di reunion dei Talking Heads è il 40° anniversario dello storico film concerto del 1984 Stop Making Sense, che per la prima volta sarà proiettato al festival cinematografico canadese nella nuova versione rimasterizzata in 4K.

Il film da diretto da Jonathan Demme fu girato nel corso di tre serate tenute nel mese di dicembre 1983 dalla band statunitense al Pantages Theatre di Hollywood. All’epoca il gruppo di David Byrne (voce e chitarra), Chris Frantz (batteria), Tina Weymouth (basso) e Jerry Harrison (tastiere e chitarra) era in tournée per promuovere Speaking in Tongues, quinto album dei Talking Heads uscito nel giugno dello stesso anno.

La nuova versione rimasterizzata in 4k di Stop Making Sense, prodotta dalla casa cinematografica A24, sarà poi disponibile in esclusiva il 22 settembre per i circuiti IMAX e successivamente, a partire dal 29 settembre 2023, in tutti i cinema convenzionali del mondo.

In attesa di rivedere insieme su un palco (anche solo per due chiacchiere) Byrne, Frantz, Weymouth e Harrison, esce oggi,​​ 18 agosto 2023, un’edizione deluxe e limitata della colonna sonora completa di Stop Making Sense, compresi due brani inediti. (La redazione)