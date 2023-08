Carlos Santana, arriva il docufilm sul leggendario chitarrista

Arriva nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con un evento esclusivo Carlos: il viaggio di Santana, il documentario diretto dal regista Rudy Valdez dedicato al leggendario chitarrista e icona mondiale Carlos Santana.

L’appuntamento celebra la vita e la storia di una delle più grandi icone della musica, vincitore di 10 Grammy, e giunge nelle sale solo il 25, 26 e 27 settembre 2023.

Le proiezioni saranno arricchite da uno speciale contenuto introduttivo che vedrà la partecipazione dello stesso Santana e del regista Valdez, già vincitore di due Emmy (The Sentence, We Are: The Brooklyn Saints).

Chi è Carlos Santana

Per oltre cinque decenni – dagli esordi col suo gruppo afro/latino/blues/rock fusion di San Francisco che si chiamava appunto “Santana”, Carlos è stato la forza visionaria dietro un’arte che trascende i generi musicali e i confini generazionali, culturali e geografici.

Tra i tanti riconoscimenti, è stato citato da Rolling Stone al 15° posto nella lista dei “100 più grandi chitarristi di tutti i tempi”; la sua band assieme ai Rolling Stones è la sola ad avere un album che ha raggiunto la Top 10 in ogni decennio dagli anni Sessanta.

Il documentario

Presentato in anteprima all’ultimo Tribeca Festival, il docufilm Carlos: il viaggio di Santana raccoglie nuove interviste al leggendario chitarrista e alla sua famiglia, filmati d’archivio mai visti prima, tra cui video casalinghi registrati dallo stesso artista. E poi ancora: concerti, scene di backstage, interviste con luminari dell’industria musicale e collaboratori, tra cui Clive Davis e Rob Thomas. (La redazione)