Il 15 settembre 2023 esce The Land Is Inhospitable and So Are We, il settimo album di Mitski, il quinto per Dead Oceans. Il nuovo disco segue l’incredibile successo di pubblico e critica degli ultimi due lavori Be The Cowboy (2018) e Laurel Hell (2022).

The Land Is Inhospitable and So Are We è un album di 11 tracce, registrato presso il Bomb Shelter studio di Nashville e prodotto dal collaboratore di una vita Patrick Hyland.

Il nuovo album prende ispirazione un po’ da tutto, da Arthur Russel fino alle colonne sonore western composte da Ennio Morricone.

Per il nuovo album Mitski ha lavorato con l’arrangiatore e direttore d’orchestra Drew Erickson e con un’intera orchestra presso i Sunset Sound Studios di Los Angeles per far emergere il travolgente romanticismo dei nuovi brani. (La redazione)

