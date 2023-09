Peppe Voltarelli con l’album «La grande corsa verso Lupionòpolis»

Arrivato secondo nella categoria dei migliori album in dialetto delle Targhe Tenco 2023, La grande corsa verso Lupionòpolis di Peppe Voltarelli – uscito lo scorso 23 maggio in digitale – arriva anche in formato fisico.

La grande corsa verso Lupionòpolis è stato registrato a New York da Marc Urselli (già al lavoro con Lou Reed e Nick Cave) nello storico EastSide Sound di Manhattan e prodotto artisticamente e arrangiato dal pianista italiano di stanza a Los Angeles Simone Giuliani.

Peppe Voltarelli è un cantante calabrese, autore di canzoni, attore e scrittore. Attivo dal 1990 come fondatore, voce e leader de Il parto delle nuvole pesanti, band di culto del nuovo folk italiano.

Da solista ha pubblicato sette album in studio, quattro colonne sonore e due concerti. Si è aggiudicato tre volte la Targa Tenco, con Ultima notte a Malá Strana nel 2010 come miglior album in dialetto, con Voltarelli canta Profazio nel 2016 e con Planetario nel 2021, entrambi come miglior album interprete. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA