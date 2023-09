Ligabue, «Dedicato a noi» è l’album più venduto in Italia della settimana 39

A una settimana dall’uscita, Dedicato a noi, il nuovo album di inediti del rocker di Correggio Luciano Ligabue entra direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK degli album e dei vinili più venduti in Italia.

Ligabue in breve

Luciano Ligabue, nato a Correggio nel 1960, ha iniziato a dedicarsi alla musica attraverso le radio locali della provincia emiliana. Ha formato la sua prima band, gli Orazero, negli anni ’80. L’esordio discografico arriva nel 1988 con la pubblicazione del suo primo 45 giri in vinile contenente Anime in plexiglass e Bar Mario.

Nel 1990 debutta ufficialmente con l’album omonimo Ligabue, che ottiene un grande successo in Italia. In seguito continua a pubblicare altri album applauditi sia dalla critica che dal pubblico come Lambrusco, Coltelli Rose & Popcorn nel 1991 e Sopravvissuti e Sopravviventi nel 1993.

Ligabue si distingue per la capacità di combinare un sound rock con una narrativa cantautorale, creando brani che raccontano storie di resistenza umana ambientate in una piccola città di provincia.

Storie di provincia che riesce a raccontare non solo con le canzoni ma anche attraverso la scrittura di libri e film come, rispettivamente, “Fuori e dentro il borgo” e “Radiofreccia“.

Il 22 settembre 2023 è uscito Dedicato a noi, il quattordicesimo album di inediti e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale.

Concerti in programma di Ligabue

Dopo aver fatto “urlare contro il cielo” di Milano e Roma 100.000 persone che a luglio hanno assistito ai due eventi allo Stadio San Siro e allo Stadio Olimpico, Ligabue si prepara a tornare sulle scene live con un tour che lo vedrà protagonista prima all’Arena di Verona, il 9 e 10 ottobre 2023, e poi nei palasport delle principali città italiane.

L’album di inediti del 2023 di Ligabue

Come per tutti i suoi dischi, Luciano Ligabue ha firmato testi e musiche di Dedicato a noi, album prodotto da Luciano e Fabrizio Barbacci, coprodotto da Niccolò Bossini, con la produzione esecutiva di Claudio Maioli per Zoo Aperto.

Questa la tracklist: Così come sei, La parola ‘amore’, La metà della mela, Dedicato a noi, Musica e parole, Una canzone senza tempo, Quel tanto che basta, Niente piano B, Chissà se Dio si sente solo, Stanotte più che mai e Riderai. (La redazione)