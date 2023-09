Classifica 2023, gli album più apprezzati finora dalla critica

Sono tre, finora, gli album più amati dalla critica internazionale: Fountain Baby della cantante americana-ghanese Amaarae, Fly or Die Fly or Die Fly or Die (world war) della trombettista jazz di New York Jaimie Branch scomparsa nel 2022 e Desire, I Want to Turn Into You della cantautrice statunitense Caroline Polachek.

Fountain Baby di Amaarae

L’album, pubblicato il 9 giugno 2023, è stato elogiato per la sua produzione innovativa, le melodie ipnotiche e i testi introspettivi. Prodotto da Kzdid e Kyu Steed, che hanno creato un sound ricco e coinvolgente, Fountain Baby è un album di musica pop sperimentale che fonde elementi di afrobeat, r&b e soul.

Amaarae si distingue per la sua voce potente e versatile, che spazia da toni dolci e sognanti a voci graffianti e intense. I testi dell’album esplorano temi come l’amore, la perdita e l’identità.

Fly or Die Fly or Die Fly or Die (world war) di Jaimie Branch

Altro disco più amato e apprezzato dalla critica musicale internazionale è Fly or Die Fly or Die Fly or Die (world war), album postumo della musicista e compositrice Jaimie Branch.

Un incredibile lavoro di avanguardia jazz che vede la complicità della famiglia, dell’etichetta e della band Fly Or Die della trombettista il 22 agosto 2022 a soli 39 anni per un’overdose accidentale di droga.

I Want to Turn Into You di Caroline Polachek.

Terzo disco di questa lista è Desire, I Want To Turn into You della musicista, cantante e produce di New York Caroline Polachek. Un album che mescola pop alternativo ed elettronica con elementi di new age, rock e trip hop.

10 album del 2023 più amati finora dalla critica

I dieci album che compaiono in questa classifica sono quelli, a oggi, più apprezzati sia dal pubblico che dalla critica internazionale. È facile notare come la classifica sia ampiamente dominata dalle donne.

01. Fountain Baby di Amaarae

02. Fly or Die Fly or Die Fly or Die (world war) di Jaimie Branch

03. Desire, I Want To Turn into You di Caroline Polachek

04. The Greater Wings di Julie Byrne

05. Black Rainbows di Corinne Bailey Rae

06. Guts di Olivia Rodrigo

07. The Land Is Inhospitable and So Are We di Mitski

08. The record di Boygenius

09. Intercepted Message di Osees

10. Speak Now (Taylor’s Version) di Taylor Swift

Per realizzare questa classifica abbiamo tenuto conto dei dati raccolti da siti specializzati come Metacritic e Album of The Year. (La redazione)