Il tour mondiale di Bruce Springsteen and The E Street Band

Bruce Springsteen e la E Street Band tornano in Italia con due imperdibili appuntamenti, una grandissima occasione per rivivere uno degli show più esaltanti al mondo.

Dopo la tournée del 2023 osannata dalla critica, saranno protagonisti nel nostro paese l’1 e 3 giugno 2024 allo Stadio San Siro di Milano, per elettrizzare il proprio pubblico con due spettacoli energici e indimenticabili. Le date milanesi faranno parte del tour mondiale Bruce Springsteen and The E Street Band 2024 World Tour.

Bruce Springsteen e la E Street Band hanno regalato “il più grande spettacolo del mondo” (Billboard) in tutta Europa l’estate scorsa e torneranno trionfalmente nel continente nel 2024 con una tournée di 22 concerti negli stadi appena annunciata.

Il tour del 2024

Al via il 5 maggio 2024 a Cardiff, in Galles, Springsteen e la E Street Band porteranno il loro “estasiante e catartico” (USA Today) tour mondiale del 2024 in Irlanda del Nord, Irlanda, Inghilterra, Francia, Repubblica Ceca, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia, prima di concludere nel Regno Unito con una data al Wembley Stadium di Londra il 25 luglio 2024.

Il tour europeo del 2023 di Springsteen and The E Street Band ha venduto oltre 1,6 milioni di biglietti e si è guadagnato ampi consensi come uno dei migliori spettacoli della carriera della band. La tournée europea del 2023 è stata elogiata come “uno dei più grandi spettacoli di sempre” (Daily Telegraph) e ha ricevuto recensioni a cinque stelle da The Times, The Independent, NME e molti altri in 14 paesi.

Tra i momenti salienti, le due serate iniziali a Barcellona, che hanno “scatenato l’euforia” (El Correo), le esibizioni di fronte a oltre 130.000 fan in due date all’Hyde Park di Londra e la serata finale di fronte a oltre 70.000 persone a Monza, in Italia. (La redazione)