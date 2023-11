Napoli World 2023, con la direzione artistica di Enzo Avitabile

Per il secondo anno consecutivo, torna nella splendida cornice della città partenopea il festival e showcase internazionale di world music.

Napoli World 2023 è un evento live rivolto ai musicisti, agli addetti ai lavori del campo musicale e a tutti gli appassionati di musica.

L’appuntamento è per i giorni 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2023 presso il Teatro Bellini (Via Conte di Ruvo, 14) e i club Bourbon Street (Via Vincenzo Bellini 52) e Tools (Calata Trinità Maggiore, 47).

In programma la musica live di: Sangennarobar, Francesco Loccisano/Marcello De Carolis Duo, Hiram Salsano, Osso Sacro, Tupa Ruja, Enerbia, Enzo Avitabile, Alexandra Archetti & Steinar Raknes, Joana Gomila & Laia Valles, Scialacore, Frigya Project, Naked, Neapolis super orchestra (Bagarija Orkestar featuring Ars Nova Napoli).

Previsto l’omaggio a Marcello Colasurdo con l’inedito concerto di Enzo Avitabile.

Gli spettacoli sono gratuiti per cittadini e turisti affinché la musica a Napoli sia policentrica ed internazionale per una città che si posiziona al centro delle dinamiche artistiche, ma anche produttive e di business del comparto musica, nel bacino del Mediterraneo. (La redazione)

Qui l’intero programma