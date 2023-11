Victor Sane con Piazza del Gesù, ballata pop tra amore e leggenda

Si intitola Piazza del Gesù il nuovo singolo del talentuoso cantautore Victor Sane, brano disponibile sulle piattaforme di streaming digitale a partire dal 24 novembre 2023.

Una ballata pop dai toni malinconici che trae ispirazione da una leggenda ambientata nella famosa piazza di Roma, che vede protagonisti il Diavolo e il Vento, e da cui Sane prende spunto per parlare una storia d’amore finita ancora prima d’iniziare.

Chi è Victor Sane

Nato nel 2002 a Roma, Victor ha iniziato a fare musica giovanissimo, pubblicando il suo primo singolo in inglese, Milk, nel dicembre del 2017 con lo pseudonimo Cri. Successivamente, le sue canzoni hanno attirato l’attenzione dei produttori di “Skam Italia”, dando vita a Water Me e Sleepy per la terza stagione della serie.

Dopo aver completato il liceo, Sane si è trasferito a Milano, dove ha preso la decisione di scrivere in italiano e ha cambiato il suo nome d’arte in omaggio a due artisti che considera fondamentali: Tim Burton e David Bowie. Il suo primo singolo cantato in italiano è stato Chiamami…, seguito da Taylor Swift, brano apprezzato anche dai fan italiani della celebre popstar statunitense.

Il nuovo singolo del 2023

Con Piazza del Gesù, Sane continua a dimostrare la sua versatilità artistica, con tematiche originali e uno stile di scrittura sempre più personale e deciso. Il nuovo singolo promette di conquistare il cuore del pubblico, avvolgendolo in un’atmosfera malinconica e suggestiva, evocando l’estetica raffinata di artisti internazionali come Lana Del Rey e Taylor Swift.

Prodotto in studio con Fabio Grande, Piazza del Gesù offre un viaggio emotivo attraverso tre atti – l’incontro, l’attesa e il vento – che il giovane cantautore romano, noto in passato come Cri., ha deciso di accompagnare con un video molto suggestivo e ben rappresentativo delle atmosfere del brano, grazie alle regia di Greta Semenzato e Monica Buriola, due talentuose filmmaker bresciane.

Piazza del Gesù segna dunque un’ulteriore crescita artistica di Victor Sane, all’anagrafe Cristiano De Vitis, un musicista capace di mettere insieme il miglior pop contemporaneo con la canzone d’autore italiana. (La redazione)