The Bevis Frond con il nuovo album «Focus On Nature»

I Bevis Frond sono la creatura alt/indie rock di Nick Saloman, chitarrista, cantante e songwriter dal talento unico che nel corso degli ultimi 40 anni ha pubblicato quasi 30 album e svariati singoli ed EP, diventando una band di culto in tutto il mondo.

I Bevis Frond di Saloman sono stati la risposta inglese ai Dinosaur Jr e J Mascis, ma con un tocco più melodico e vicino alla psichedelia degli anni Sessanta.

Il nuovo album, Focus On Nature, uscirà il primo marzo 2024, seguito del doppio Little Eden del 2021 e terza prova della rinascita discografica dei Bevis Frond avvenuta per mano di Fire Records.

Focus on Nature come da standard dei Bevis Frond si compone di ben settantacinque minuti e quasi venti tracce di melodie gloriose che abbracciano la psichedelia degli anni ’60, il folk inglese, l’art-punk dei Wipers, il pop dei Dinosaur Jr e talune esplorazioni chitarristiche di Jimi Hendrix, conditi qua e la da tocchi alla Lemonheads, Teenage Fanclub, Elliot Smith e Pavement.

Il disco parla del futuro del nostro pianeta, di natura, inquinamento, guerre e crisi climatica, un pugno allo stomaco nel classico stile a cui ci hanno abituato nel corso degli anni i magniloquenti album dei Bevis Frond. (La redazione)