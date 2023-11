Ascolta «Tutta questa meraviglia», il nuovo album di Toti Poeta

A distanza di un po’ di anni da L’ora di socialità, pubblicato nel 2012 da Malintenti Dischi, e svariate produzioni artistiche di artisti eccellenti, arriva Tutta questa meraviglia, il nuovo album del cantautore Toti Poeta.

“La meraviglia” in quanto sentimento di stupore o inquietudine che induce a interrogarsi sull’esistenza e sul rapporto che l’uomo ha con il cosmo.

Otto canzoni pop ben scritte ed eleganti che mettono a nudo le fragilità umane della società e del pianeta stesso. Uno sguardo disincantato su quello che eravamo fino a non molto tempo fa e come il cambio repentino dei tempi ci ha portato in un’era frenetica e divoratrice, un modello avido che sta velocemente compromettendo la vita stessa dell’essere umano sulla Terra.

La copertina dell’album, opera del fumettista Toni Bruno, rappresenta proprio un mondo sgretolato sotto lo sguardo di un osservatore, raffigurato da un palombaro, venuto da chissà quale realtà o tempo, che contempla il risultato della meraviglia degli uomini.

Tutta questa meraviglia, in uscita il primo dicembre 2023 per Viceversa Records, è in in anteprima sul nostro sito. Buon ascolto. (La redazione)