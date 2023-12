Le cinque serate di Sanremo 2024: i big, le giurie e il regolamento

Il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi e amati in Italia, sta per tornare con la sua 74ª edizione, con Amadeus che ricopre il ruolo di direttore artistico e conduttore per la quinto anno consecutivo.

Le cinque serate del festival secondo le ultime modifiche al regolamento del Festival di Sanremo 2024.

Prima serata (martedì 6 febbraio 2024)

Interpretazione-esecuzione delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi 30 artisti in gara. Le canzoni/artisti verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 30 canzoni/artisti eseguite in serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/artisti nelle prime 5 posizioni in classifica.

Seconda serata (mercoledì 7 febbraio 2024)

Interpretazione-esecuzione di 15 canzoni in gara da parte dei rispettivi

15 artisti in gara. Le canzoni/artisti verranno votate (I) dal pubblico attraverso il Televoto e (II) dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato

complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni/artisti eseguite in serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/artisti nelle prime 5 posizioni nella

classifica della serata.

Terza Serata (giovedì 8 febbraio 2024)

Interpretazione-esecuzione delle altre 15 canzoni in gara da parte dei rispettivi altri 15 artisti in gara. Le canzoni/artisti verranno votate (I) dal pubblico attraverso il Televoto e (II) dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in serata avranno un peso percentuale sul risultato

complessivo della votazione così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. All’esito del risultato complessivo della votazione verrà stilata una classifica delle 15 canzoni/artisti eseguite in serata. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/artisti nelle prime 5 posizioni nella

classifica di serata. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti complessivamente nelle tre serate determinerà poi una classifica generale delle 30 canzoni/artisti in gara.

Quarta Serata (venerdì 9 febbraio 2024)

Interpretazione–esecuzione, da parte di ognuno dei 30 artisti in gara, di una cover, scelta tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale e pubblicate entro il 31 dicembre 2023. Gli artisti – che potranno quindi nell’occasione anche cantare in lingua straniera e

dovranno esibirsi insieme ad artisti (compresi tra questi anche “gruppi”) loro ospiti di conclamata fama italiani o stranieri) – saranno votati (I) dal pubblico con il Televoto, (ii) dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e (III) dalla Giuria delle Radio.

Come specificato al capitolo precedente, potranno non avvalersi della presenza dell’artista ospite gli artisti di riconosciuta fama che partecipano insieme in gara al Festival, come “sodalizio artistico” realizzato per l’occasione. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione in serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%, Giuria delle Radio 33%, e daranno luogo a una classifica di serata

dei 30 artisti.

Saranno comunicate al pubblico le canzoni/artisti nelle prime 5 posizioni nella suddetta classifica di serata. L’artista primo classificato potrà essere dichiarato vincitore della serata. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli artisti in serata e quelle

ottenute dalle canzoni/artisti nelle serate precedenti determinerà poi una nuova classifica generale delle 30 canzoni/artisti in gara.

Quinta serata (o “serata finale”, sabato 10 febbraio 2024)

Interpretazione-esecuzione delle 30 canzoni in gara da parte dei rispettivi 30 artisti. Le canzoni/artisti verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto. Verrà comunicata al pubblico la classifica generale delle 30 canzoni/artisti determinatasi al termine della precedente quarta serata. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata attraverso il Televoto e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale delle 30 canzoni/artisti.

Verranno comunicati al pubblico le canzoni/artisti alle prime 5 posizioni della nuova classifica generale.

Le suddette prime 5 canzoni verranno riproposte, in tutto o in parte, dai rispettivi artisti attraverso esecuzione dal vivo o registrazione audio video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione (I) del pubblico con il Televoto, (II) della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e (III) della Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione in serata così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33%; Giuria delle Radio 33%.

La canzone/artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitrice di Sanremo 2024. Verranno proclamate anche le canzoni/artisti classificatesi seconda, terza, quarta e quinta.

Il vincolo del vincitore di Sanremo con la RAI

Sempre dal regolamento del Festival, si legge che sino al giorno 13 febbraio 2024 compreso, l’artista vincitore di Sanremo 2024 non potrà partecipare a programmi televisivi trasmessi da emittenti diverse da Rai.

La Rai si riserva inoltre la facoltà, per esigenze editoriali e di spettacolo, di modificare o variare la comunicazione delle classifiche così come descritta nei paragrafi precedenti. La Rai si riserva anche la facoltà di comunicare al pubblico le classifiche generali così come determinatesi dopo ogni serata e/o fase di votazione.

La formula artisti-presentatori

Sia nel corso della seconda che della terza serata, i 15 artisti la cui esibizione non è prevista parteciperanno ugualmente allo spettacolo televisivo per presentare ognuno l’esibizione di un altro tra i 15 artisti impegnati in gara in serata. L’associazione tra gli artisti “presentatori” e gli artisti interpreti durante le due serate avverrà con un sorteggio pubblico, che avrà luogo preferibilmente durante le conferenze stampa giornaliere previste nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2024.

Gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024

Il direttore artistico del concorso canoro ha presentato al TG1 la lista dei 27 big in gara, svelando anche i dettagli della scenografia del Teatro Ariston per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, curata ancora una volta da Gaetano e Chiara Castelli.

Fiorella Mannoia Geolier Dargen D’Amico Emma Fred Palma Angelina Mango La Sad Diodato Il Tre Renga e Nek Sangiovanni Alfa Il Volo Alessandra Amoroso Gazzelle Negramaro Irama Rose Villain Mahmood Loredana Bertè The Kolors Big Mama Ghali Annalisa Mr. Rain Maninni Ricchi e Poveri

Tre campioni direttamente da Sanremo Giovani

Ai 27 artisti annunciati in diretta TV al TG1 del 3 dicembre 2023 dallo stesso Amadeus si dovranno aggiungere i 3 provenienti da Sanremo Giovani. Per conoscerli bisognerà attendere il 19 dicembre prossimo. (La redazione)