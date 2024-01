«Un segno di vita» di Vasco Brondi, l’album e il tour del 2024

Un segno di vita è il nuovo singolo di Vasco Brondi che anticipa e dà il titolo al nuovo progetto discografico in uscita a marzo prossimo per Carosello Records e al tour di 12 date che partirà ad aprile 2024.

Il video ci accompagna in una dimensione verosimile in cui l’uomo sembra non abitare più il pianeta, esplorando scenari naturali e luoghi del ferrarese cari all’artista.

Si tratta del suo atteso ritorno a distanza di tre anni da Paesaggio dopo la battaglia, il primo album che Vasco Brondi aveva pubblicato a suo nome dopo la conclusione del progetto Le Luci Della Centrale Elettrica. (La redazione)