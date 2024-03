Mary Timony, il ritorno della regina dell’indie rock americano

Mary Timony, regina dell’indie rock americano, ha annunciato l’uscita del nuovo album solista per Merge Records dal titolo Untame the Tiger.

Untame the Tiger, il nuovo album uscito il 23 febbraio 2024

Per oltre 30 anni la Timony ha portato avanti con forza la sua idea di musica indipendente, diventando una colonna della scena indie rock americana. Le sue doti di compositrice e chitarrista hanno influenzato generazioni di musicisti grazie ai suoi trascorsi con band di culto come Ex Hex, Autoclave e Helium.

Untame the Tiger è stato prodotto da Mary Timony stessa con Joe Wong e Dennis Kane. Il disco è stato registrato nel corso degli ultimi due anni presso diversi studi dell’area di LA (Studio 606, Magpie Cage, 38North) e nel basement di casa di Mary Timony.

Le collaborazioni nel nuovo disco del 2024

Tra i musicisti coinvolti sono presenti anche Chad Molter (Faraquet, Medications), David Christian e Brian Betancourt (Cass McCombs, Devendra Banhart, Hospitality).

Untame the Tiger è stato missato da Dave Fridmann, (MGMT, The Flaming Lips, Mercury Rev), Dennis Kane e John Agnello (Dinosaur Jr., Kurt Vile, Waxahatchee), mentre la formazione base del trio è composta, oltre che da Mary alla chitarra, da David Christian (Karen O, Hospitality) alla batteria e Dennis Kane al basso.

Dominoes è il singolo che anticipa il nuovo album del 2024 di Mary Timony dal titolo Untame the Tiger (La redazione)