Led Zeppelin, il film sul concerto al Madison Square Garden di New York del 1973

Il 25, 26, 27 marzo 2024 arriva per la prima volta nelle sale italiane Led Zeppelin – The Songs Remains the Same, il rivoluzionario e ipnotico film-concerto che raccoglie le riprese delle elettrizzanti esibizioni dei Led Zeppelin al Madison Square Garden di New York nel 1973.

L’elenco delle sale che programmeranno l’evento è disponibile qui.

Diretto da Peter Clifton e da Joe Massot, il film-concerto Led Zeppelin – The Songs Remains the Same è un viaggio visionario che supera i confini dell’immaginazione e permette di ammirare, in versione completamente rimasterizzata, la celebre performance dal vivo di New York.

La rimasterizzazione della colonna sonora è stata supervisionata personalmente dai membri della band, dando vita a un film in cui si rivela, visivamente e musicalmente, la stessa essenza della più grande e influente rock band del mondo. Guarda il trailer. (La redazione)