Targhe Tenco 2024, le date delle votazioni online della giuria

Come ormai bene sapete il Club Tenco ha ufficializzato le date per le votazioni delle Targhe Tenco 2024, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della musica d’autore italiana. La votazione si svolgerà interamente online su due turni, permettendo ai giurati di esprimere le loro preferenze in modo semplice e immediato.

Il primo turno di votazione si terrà dal 3 al 17 giugno 2024. In questa fase, i giurati potranno votare da zero a tre titoli per ogni categoria, senza un ordine gerarchico. È possibile votare per qualsiasi opera, anche quelle non presenti sulla piattaforma ufficiale del Club Tenco, purché pubblicate tra il 1 giugno 2023 e il 31 maggio 2024 e conformi al regolamento disponibile sempre online.

Successivamente, i cinque titoli con il maggior numero di voti in ogni categoria passeranno al secondo turno, che si terrà dal 28 giugno al 5 luglio 2024. Durante questa fase finale, i giurati sceglieranno i vincitori tra i finalisti selezionati.

Per facilitare la partecipazione delle produzioni indipendenti e allo stesso tempo garantire un accesso equo ai giurati, il Club Tenco ha sviluppato una piattaforma online. Questa piattaforma consente di consultare le schede delle opere auto-candidate e ascoltare i brani direttamente, rendendo più agevole il processo di valutazione.

Le Targhe Tenco continuano a promuovere la qualità e la diversità della musica d’autore italiana, offrendo visibilità sia agli artisti affermati che alle nuove proposte emergenti. (La redazione)