Le musiche del mondo, tra funk, soul, disco e ritmi cosmopoliti

Dalle strade di Istanbul al deserto del Sahara, dai ritmi brasiliani ai groove messicani, la scena musicale globale si arricchisce di sonorità uniche e contaminazioni sorprendenti. Artisti come Peki Momés, Sinouj, Peyoti for President e altri portano in luce nuovi modi di raccontare storie con funk, soul, disco e jazz, rinnovando classici e sperimentando atmosfere contemporanee. Scopriamo insieme le scelte di Adaja Inira con le ultime uscite discografiche in grado di regalarci vibrazioni che attraversano continenti e generi. (La redazione)

PEKI MOMÉS – Yıldız / Bahar

Cosa succede quando il funk brasiliano di Marcos Valle incontra la voce sognante di una giovane artista turca? Peki Momés ce lo racconta in Yıldız, cover di Estrelar dal respiro cosmico e con le stelle negli occhi: una versione che resta fedele allo spirito originale del brano ma lo filtra attraverso la lingua turca e una produzione delicatamente modernizzata. Sul lato B, Bahar è un contagioso inno disco-psichedelico alle giornate soleggiate, tra nostalgia luminosa e voglia di riscatto. Il 45 giri è andato subito sold-out, ma si aspetta con ansia l’album di debutto previsto in Autunno. (Adaja Inira) – ASCOLTA

SINOUJ – Hak Dellali / Hak Dellali (Voodoocuts remix)

Se vi chiedete come possa suonare un groove nato a cavallo de le dune del Sahara e le strade di Madrid, il collettivo afro-mediterraneo Sinouj ha la risposta. Reinterpretando il classico nordafricano Hak Dellali, Sinouj mescola ritmi chaâbi del Marocco, Tuareg rock e scintille ethio jazz. Sul lato B, il produttore berlinese Voodoocuts spinge il brano in direzione dancefloor con un remix psichedelico e ipnotico. Un 45 giri caldo e nomade. (Adaja Inira) – ASCOLTA

PEYOTI FOR PRESIDENT – Freedom

Freedom di Peyoti for President nasce su una spiaggia di Oaxaca e incarna un potente messaggio di liberazione e di unità globale. Il brano fonde groove cumbia, influenze musicali del Messico e della Colombia, con una sezione fiati corposa e vibrante. Le liriche sono un grido primordiale e fiero per la libertà, trasmettendo un invito universale a celebrare la rivoluzione e combattere per i diritti. Un singolo che unisce ritmo, ribellione e sentimento. (Adaja Inira) – ASCOLTA

SOUL SUGAR MEETS DUB SHEPHERDS – Give Me Your Love / Give Me Your Love (Dub mix)

Quando Curtis Mayfield incontra Kingston passando per le tastiere vintage di Guillaume Metenier aka Soul Sugar, nasce un brano roots-reggae intriso di soul e profondità. Give Me Your Love è una cover calda e minimale, registrata live su nastro analogico con la crew inglese Dub Shepherds e la voce di Jolly Joseph che ben si presta a replicare il falsetto di Mayfield. Sul lato B, il dub mix fa vibrare il groove sotto pelle, come un’eco che non vuole svanire. Un 45 giri per amanti del soul consapevole e dei riddim artigianali. (Adaja Inira) – ASCOLTA

RETI – Party People (Going Home)

La giovane promessa del soul estone Reti torna con il singolo digitale Party People (Going Home), una cavalcata disco-funk che cattura perfettamente quel momento della serata in cui si vorrebbe tornare a casa ma gli amici insistono per farti rimanere con loro a fare festa. Con un groove in stile fine anni ’70 e una produzione patinata, la voce di Reti continua a brillare. (Adaja Inira) – ASCOLTA

AFRODREAM – Afrotrip

Il collettivo multiculturale di base a Torino Afrodream, con membri provenienti da Senegal, Argentina, Francia e Italia, pubblica il nuovo singolo Afrotrip, un mix travolgente di ritmi afrobeat, groove pulsanti e melodie calde che racconta in prima persona il viaggio migratorio dall’Africa Occidentale all’Europa. Una traversata non solo geografica, ma soprattutto interiore: fatta di domande, paure, sogni e della profonda trasformazione che ne deriva. Linee di chitarra elettrica si rincorrono in assoli vividi e colorati, il sax si libera con un’improvvisazione jazzata, gli ottoni pulsano e le voci si muovono con naturalezza seguendo il ritmo. È impossibile restare fermi: ti trascina e ti fa ballare! (Adaja Inira) – ASCOLTA

RIVIERA VENTURA – Monotono / Con Te

Se l’Italo disco avesse oggi qualcosa da dire, lo direbbe con la voce ironica e vellutata di Cecilia Preste delle giovane band italiana Riviera Ventura, che firma il suo debutto su 45 giri con Monotono, un groove vitaminico dove synth caldi e linee di basso funky accompagnano una riflessione sarcastica sui rapporti altalenanti. Sul lato B, Con Te rallenta il ritmo ma non l’intensità: una fetta di disco midtempo malinconica come le notti d’estate che non finiscono mai. Due facce, due stati d’animo, un’estetica brillante e moderna che guarda al passato senza nostalgia. (Adaja Inira) – ASCOLTA

FEED LA – Fast Cash / Up In Stratosphere

Fast Cash – Up in Stratosphere è il risultato esplosivo di un gioco di improvvisazione tra amici a fine sessione di registrazione: due brani del gruppo free jazz Faruk Green frullati assieme ad una dose abbondante del funk gelido e grezzo tipico dei Feed LA. Il suono è rumoroso, metallico, autentico fino all’osso. Nessuna levigatura, solo energia spontanea e groove sincero. È un cocktail sonoro da bere tutto d’un fiato. E quando arriva, ti spinge dritto. Su, nella stratosfera. (Adaja Inira) – ASCOLTA