A distanza di 19 anni, i Lemonheads tornano con Love Chant

A quasi due decenni dall’ultimo album di inediti, i Lemonheads si preparano a tornare con un nuovo lavoro intitolato Love Chant, in uscita il 24 ottobre 2025 per l’etichetta Fire Records. Il disco è anticipato dal singolo In The Margin, una traccia dal carattere indie-rock che ha già attirato l’attenzione degli appassionati del genere.

Un ritorno atteso e ricco di collaborazioni

Per la realizzazione di Love Chant, Evan Dando ha riunito un gruppo di collaboratori provenienti dalla scena indie e alternativa, coinvolgendo musicisti e produttori di rilievo come J Mascis dei Dinosaur Jr., Juliana Hatfield, Bryce Goggin, Erin Rae, John Strohm dei Blake Babies e Nick Saloman dei Bevis Frond. La produzione è affidata ad Apollo Nove, mentre per la composizione di due brani, Wild Thing e Deep End, Dando ha lavorato con i coautori Adam Green e Tom Morgan.

I singoli che anticipano l’album

Oltre al singolo di lancio In The Margin, disponibile anche con un video ufficiale, il nuovo album include l’inedito Deep End, pubblicato come singolo nei mesi scorsi. Entrambi i brani mostrano la volontà di mantenere un sound riconoscibile e contemporaneo, con testi e riff che riflettono un approccio sincero e diretto.

Un’eredità e nuove prospettive

Love Chant segna il primo album di materiale originale firmato The Lemonheads dal 2006, quando pubblicarono l’ultima fatica per l’etichetta Vagrant. Nel frattempo la band ha pubblicato due album di cover, Varshons e Varshons 2, continuando a influenzare nuove generazioni di artisti come MJ Lenderman e Courtney Barnett, che li hanno citati e reinterpretati nel corso degli anni.

Evan Dando tra musica e scrittura

Oltre al ritorno discografico, Evan Dando ha in programma l’uscita della sua autobiografia, Rumors of My Demise: A Memoir, prevista per il 23 ottobre 2025 in Inghilterra e Stati Uniti. Il libro offre uno sguardo approfondito sulla carriera e la vita personale del frontman, arricchendo così il contesto artistico che accompagna Love Chant. Per scoprire di più sul singolo In The Margin, è possibile guardare il video ufficiale, mentre per ascoltare Deep End si può accedere a questo link. L’autobiografia di Evan Dando è disponibile con maggiori dettagli sul sito di Faber & Faber. (La redazione)