Targhe Tenco 2025: ecco i finalisti che vanno al ballottaggio

Con l’arrivo dell’estate, si apre ufficialmente la fase decisiva delle Targhe Tenco 2025, uno dei riconoscimenti più prestigiosi dedicati alla canzone d’autore italiana. Dal 26 giugno al 4 luglio 2025, i giurati delle Targhe Tenco potranno esprimere il loro voto per il ballottaggio che decreterà i vincitori in ciascuna categoria. Il risultato finale sarà svelato in autunno, durante la Rassegna della Canzone d’Autore, ospitata come di consueto al Teatro Ariston di Sanremo. Ecco intanto i finalisti di ciascuna categoria.

MIGLIORE ALBUM IN ASSOLUTO

La categoria regina vede una rosa di artisti che rappresentano al meglio la scena cantautorale contemporanea. Tra i nomi spiccano Brunori Sas con L’albero delle noci, Piero Ciampi con Siamo in cattive acque e Lucio Corsi con Volevo essere un duro. In gara anche Emma Nolde con Nuovospaziotempo e Federico Sirianni con La promessa della felicità. Cinque album molto diversi tra loro, ma accomunati da una scrittura profonda e una musica che parla direttamente al cuore.

Brunori Sas – L’albero delle noci

Piero Ciampi – Siamo in cattive acque

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Emma Nolde – Nuovospaziotempo

Federico Sirianni – La promessa della felicità

MIGLIORE ALBUM IN DIALETTO

Le Targhe Tenco riconoscono l’importanza delle lingue minoritarie italiane con la categoria dedicata al Migliore Album in Dialetto. Qui concorrono Enzo Gragnaniello con L’ammore è na rivoluzione, La Niña con Furèsta, Liberato con Liberato III, Alvise Nodale con Gotes e Stefano Saletti con Mediterranima. Questa selezione evidenzia la ricchezza culturale e linguistica del nostro Paese, attraverso sonorità e storie che spesso arrivano da territori meno rappresentati.

Enzo Gragnaniello – L’ammore è na rivoluzione

La Niña – Furèsta

Liberato – Liberato III

Alvise Nodale – Gotes

Stefano Saletti – Mediterranima

MIGLIORE ALBUM OPERA PRIMA

La categoria Opera Prima premia il primo lavoro discografico di cantautori e gruppi emergenti. Tra i finalisti troviamo Anna Castiglia con Mi Piace, Cristiano Fattorini con Tutto intorno, Laurynn con Aritmia, p.a.o. con a cuore aperto e Luca Romagnoli con La miseria. Una vetrina fondamentale per i nuovi artisti che portano freschezza e originalità alla musica d’autore.

Anna Castiglia – Mi Piace

Cristiano Fattorini – Tutto intorno

Laurynn – Aritmia

p.a.o. – a cuore aperto

Luca Romagnoli – La miseria

MIGLIORE ALBUM DI INTERPRETE

Questa categoria valorizza il talento interpretativo con una selezione di artisti di grande spessore: Ginevra Di Marco (Kaleidoscope), Mia Martini (Tarab), Ilaria Pilar Patassini (Canto Conte), Giulia Pratelli e Luca Guidi (Di Blu. Omaggio a Domenico Modugno) e Ornella Vanoni (Diverse). Un omaggio alla capacità di dare nuova vita ai brani con la propria voce e sensibilità.

Ginevra Di Marco – Kaleidoscope

Mia Martini – Tarab

Ilaria Pilar Patassini – Canto Conte

Giulia Pratelli e Luca Guidi – Di Blu. Omaggio a Domenico Modugno

Ornella Vanoni – Diverse

MIGLIORE CANZONE SINGOLA

Il premio per la migliore canzone singola sarà assegnato agli autori del brano scelto. Tra i finalisti si contendono il riconoscimento “Figlia d’ ‘a Tempesta” di La Niña, “Gli sbandati hanno perso” di Marracash, “L’albero delle noci” di Brunori Sas, “Quando sarai piccola” di Simone Cristicchi e “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi. Brani intensi, che raccontano storie con parole e melodie memorabili.

Figlia d’ ‘a Tempesta – La Niña

Gli sbandati hanno perso – Marracash

L’albero delle noci – Brunori Sas

Quando sarai piccola – Simone Cristicchi

Volevo essere un duro – Lucio Corsi

MIGLIORE ALBUM A PROGETTO

Infine, nella categoria dedicata agli album a progetto si sfidano cinque titoli: Canzoni di Fuga e Speranza, Noi de borgata. Le canzoni di Armandino Liberti, Pagani per Pagani, Sarò Franco Vol. 2 – Altre canzoni inedite di Califano e Trentatré Suonati. Questi lavori testimoniano l’importanza della collaborazione e della ricerca tematica nella canzone d’autore.

Canzoni di Fuga e Speranza

Noi de borgata. Le canzoni di Armandino Liberti

Pagani per Pagani

Sarò Franco Vol. 2 – Altre canzoni inedite di Califano

Trentatré Suonati

Attesa per i vincitori e la cerimonia finale

Il verdetto finale sarà comunicato dopo il termine delle votazioni, fissato per il 4 luglio 2025. La consegna delle Targhe Tenco avverrà in ottobre, dal 23 al 25, durante la Rassegna della Canzone d’Autore al Teatro Ariston di Sanremo, evento che ogni anno celebra l’eccellenza della musica italiana d’autore. Un appuntamento imperdibile per appassionati, addetti ai lavori e per chi vuole scoprire le nuove voci e i maestri della canzone italiana. (La redazione)