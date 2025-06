Jeff Bezos: dalla conquista dell’e-commerce con Amazon alle nozze a Venezia con Lauren Sanchez

Jeff Bezos, una delle figure più influenti del panorama tecnologico, imprenditoriale e mediatico mondiale, continua a far parlare di sé. Fondatore di Amazon e Blue Origin, nonché proprietario del Washington Post, la sua carriera e la sua vita privata sono da anni al centro dell’attenzione globale. Tra successi economici straordinari e un recente matrimonio da favola in Italia, Bezos rimane un simbolo della moderna imprenditoria americana.

Le origini e l’ascesa imprenditoriale

Nato ad Albuquerque il 12 gennaio 1964 con il nome di Jeffrey Preston Jorgensen, Jeff Bezos ha costruito una delle carriere più straordinarie nel mondo degli affari. Dopo aver cambiato cognome in seguito al secondo matrimonio della madre, Bezos ha fondato nel 1994 Amazon, oggi riconosciuta come la più grande società di commercio elettronico al mondo. Nel corso degli anni, ha ampliato la sua influenza fondando anche Blue Origin, azienda attiva nel settore dei voli spaziali, e acquisendo il Washington Post, storico quotidiano statunitense.

Un patrimonio tra i più alti al mondo

La sua fortuna personale ha seguito di pari passo il successo delle sue aziende. Secondo i dati aggiornati al 25 giugno 2025 dalla rivista Forbes, Jeff Bezos è tra le persone più ricche del mondo, con un patrimonio stimato che supera i 200 miliardi di dollari.

Vita privata: dal divorzio milionario al matrimonio con Lauren Sanchez

La vita privata di Bezos è stata spesso oggetto di attenzione mediatica. Nel 1993 ha sposato MacKenzie Tuttle, conosciuta durante la loro esperienza lavorativa a New York presso la DE Shaw & Co. La coppia, che ha vissuto a Seattle, ha avuto quattro figli, uno dei quali adottato in Cina. Dopo 26 anni di matrimonio, nel gennaio 2019 è stato annunciato il divorzio. L’accordo, raggiunto nell’aprile dello stesso anno, ha previsto il trasferimento a MacKenzie del 4% delle azioni di Amazon, per un valore di 36 miliardi di dollari, rendendo la donna una delle persone più ricche al mondo.

Negli anni successivi, Bezos ha iniziato una relazione con la giornalista e volto televisivo Lauren Sanchez. I due si sono sposati alla fine di giugno 2025 a Venezia, trasformando la città lagunare in un palcoscenico di lusso e mondanità. L’evento, che ha attirato vip internazionali, è stato accompagnato da proteste locali per l’impatto sulla città, ma ha visto anche momenti di spettacolo, come l’annunciata esibizione di Lady Gaga all’Arsenale.

Amazon e il Prime Day 2025

Nonostante le vicende personali, Bezos continua a influenzare la strategia di Amazon. L’azienda, leader nel commercio elettronico, si prepara infatti all’evento commerciale più atteso dai clienti Prime. L’edizione 2025 del Prime Day si terrà dall’8 all’11 luglio, per la prima volta estendendosi su quattro giorni.

In Italia, per celebrare il quindicesimo anniversario della presenza sul territorio, Amazon organizzerà il Prime Day Festival, un evento speciale che si svolgerà dal 4 al 6 luglio a Marina di Eboli, sulla costa salernitana. Durante il festival, i partecipanti potranno assistere a concerti e intrattenimenti esclusivi, tra cui uno showcase con la cantante Serena Brancale, oltre a godere di offerte su una vasta gamma di prodotti, dai grandi marchi internazionali ai migliori articoli Made in Italy.

Conclusione

Jeff Bezos continua a segnare il suo tempo, sia come imprenditore visionario che come protagonista della cronaca rosa. Tra nuove iniziative commerciali e celebrazioni personali di grande risonanza, il fondatore di Amazon resta uno dei personaggi più discussi e influenti del panorama mondiale. (La redazione)