Debby Friday con il secondo album The Starrr Of The Queen Of Life

Debby Friday, artista poliedrica e visionaria, fa il suo ritorno con un secondo album che promette di lasciare il segno: The Starrr Of The Queen Of Life. Dopo il successo dell’esordio Good Luck, vincitore del prestigioso Polaris Prize, il nuovo lavoro è disponibile da oggi in tutto il mondo su Sub Pop e, in Canada, su Royal Mountain Records.

Un universo espansivo tra shoegaze e dancehall

The Starrr Of The Queen Of Life si presenta come un’opera luminosa ed espansiva, che fonde generi e atmosfere con audacia e originalità. I brani di punta – Bet On Me, Lipsync, All I Wanna Do Is Party, 1/17 – danno voce a una ricerca musicale che continua a spingersi oltre i confini. A coronare la pubblicazione, arriva anche il videoclip ufficiale di Alberta, una traccia che mescola sonorità shoegaze e pulsazioni dancehall, confermando l’attitudine sperimentale dell’artista.

Alberta: cuore pulsante del progetto

Il brano Alberta rappresenta un momento centrale dell’album, sia a livello emotivo che concettuale. Friday lo descrive come una riflessione profonda su amore, dolore e perdono: una dichiarazione di empatia e connessione umana. Il video che accompagna la canzone, diretto insieme al collaboratore di lunga data Kevan Funk, si ispira alle atmosfere oniriche e inquietanti di Mulholland Drive di David Lynch. In particolare, richiama quella malinconia condivisa che attraversa la celebre scena del Club Silencio, offrendo allo spettatore una trasmissione visiva intensa e toccante.

Un ritorno carico di forza emotiva

Con The Starrr Of The Queen Of Life, Debby Friday conferma il suo talento nel trasformare esperienze personali in arte potente e universale. L’album è un viaggio emozionale e sonoro, capace di catturare l’ascoltatore sin dal primo ascolto, con uno sguardo sempre rivolto all’interno ma aperto verso il mondo. (La redazione)