Debby Friday con il secondo album The Starrr Of The Queen Of Life

Debby Friday pubblica The Starrr Of The Queen Of Life, il seguito del premiato Good Luck. L’album, tra shoegaze e dancehall, include il video di Alberta, brano centrale dell’opera. Disponibile su Sub Pop e Royal Mountain Records, è un viaggio emotivo tra amore, dolore e connessione umana.
Debby Friday, artista poliedrica e visionaria, fa il suo ritorno con un secondo album che promette di lasciare il segno: The Starrr Of The Queen Of Life. Dopo il successo dell’esordio Good Luck, vincitore del prestigioso Polaris Prize, il nuovo lavoro è disponibile da oggi in tutto il mondo su Sub Pop e, in Canada, su Royal Mountain Records.
The Starrr Of The Queen Of Life si presenta come un’opera luminosa ed espansiva, che fonde generi e atmosfere con audacia e originalità. I brani di punta – Bet On Me, Lipsync, All I Wanna Do Is Party, 1/17 – danno voce a una ricerca musicale che continua a spingersi oltre i confini. A coronare la pubblicazione, arriva anche il videoclip ufficiale di Alberta, una traccia che mescola sonorità shoegaze e pulsazioni dancehall, confermando l’attitudine sperimentale dell’artista.
Il brano Alberta rappresenta un momento centrale dell’album, sia a livello emotivo che concettuale. Friday lo descrive come una riflessione profonda su amore, dolore e perdono: una dichiarazione di empatia e connessione umana. Il video che accompagna la canzone, diretto insieme al collaboratore di lunga data Kevan Funk, si ispira alle atmosfere oniriche e inquietanti di Mulholland Drive di David Lynch. In particolare, richiama quella malinconia condivisa che attraversa la celebre scena del Club Silencio, offrendo allo spettatore una trasmissione visiva intensa e toccante.
Con The Starrr Of The Queen Of Life, Debby Friday conferma il suo talento nel trasformare esperienze personali in arte potente e universale. L’album è un viaggio emozionale e sonoro, capace di catturare l’ascoltatore sin dal primo ascolto, con uno sguardo sempre rivolto all’interno ma aperto verso il mondo. (La redazione)
Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, scrivici a musicletter@gmail.com. Se invece ti piace quello che facciamo, clicca qui e supportaci con una piccola donazione via PayPal, oppure acquista su Amazon il nostro utile quaderno degli appunti o qualsiasi altro prodotto. Stessa cosa su AliExpress. Inoltre, puoi acquistare un qualsiasi biglietto su TicketOne. Infine puoi isciverti al nostro canale Telegram. Grazie
Daily Playlist - Weekly Playlist - Main Playlist - Random Album
✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 18 Agosto 2025