Il gioco d’azzardo con le cripto valute: rivoluzione o pericolo?

Negli ultimi anni il gioco d’azzardo online è sempre più diffuso e popolare. Senza dubbio la rapidità e il basso costo delle connessioni internet, insieme alle tecnologie degli smartphone hanno contributo alla diffusione dei casinò online. Recentemente un’altra novità sta rivoluzionando il settore e sta diventando sempre più comune. Parliamo dell’introduzione delle cripto valute. Argomento che fino a una decina di anni fa era quasi sconosciuto ma che oggi è all’ordine del giorno.

Tantissimi casinò online stanno introducendo le cripto come metodo di deposito e prelievo per i giocatori che creano il loro profilo di gioco sulle loro piattaforme. Vulkan Vegas è un esempio di casinò online che includendo questa possibilità per le puntate e le scommesse ha attirato l’attenzione di tantissimi appassionati. Come ogni nuova tecnologia le cripto valute hanno aspetti positivi e negativi da soppesare. Vediamo alcuni di questi pro e contro per quanto riguarda il gioco d’azzardo online.

Le cripto valute

Iniziamo con una breve introduzione su queste nuove valute digitali: anche se sono ormai famose non tutti sanno esattamente di che cosa si tratta. Queste valute sono basate sulla tecnologia blockchain che permette di registrare e verificare le transazioni in modo sicuro, trasparente e decentralizzato. A differenza delle valute tradizionali che sono emesse e fanno affidamento sul potere di una banca centrale, come ad esempio l’Euro e la Banca Centrale Europea, nel caso delle cripto non c’è una istituzione centrale di riferimento. Le più famose sono Bitcoin, Ethereum e Tether.

I vantaggi principali

Il successo delle nuove valute digitali è dovuto a diversi fattori. Evidenziamo i principali aspetti positivi:

Velocità e semplicità. Scambiare delle cripto è estremamente semplice e rapido. Basta avere un portafoglio o una applicazione attraverso le quali aprire un conto: dopo di che le transazioni sono praticamente istantanee e senza limiti geografici.

Riduzione delle commissioni. Le commissioni per lo scambio di cripto sono molto basse e in alcuni casi pari a zero. Inoltre i costi per l’apertura e il mantenimento di un conto sono quasi sempre nulli o in ogni caso decisamente inferiori a quelli di una classica banca.

Anonimato. La tecnologia blockchain garantisce anche l’anonimato perché non è possibile risalire alle informazioni personali degli utenti che compiono le transazioni. Questo è vero solo per chi costruisce un portafoglio virtuale senza utilizzare piattaforme e sistemi secondari.

Decentralizzazione. Per molte persone la decentralizzazione è un aspetto in sé positivo perché permette di sfuggire al controllo e all’accentramento di potere che inevitabilmente si verifica quando una istituzione centralizza un potere. Per alcune persone si tratta anche di una scelta etica.

Accessibilità. Nel caso specifico dei casinò online le cripto permettono agli utenti di giocare senza limiti geografici.

Attenzione ai possibili pericoli

Come abbiamo anticipato è importante prestare attenzione agli eventuali pericoli connessi all’utilizzo delle valute digitali . In primo luogo possiamo parlare della grande volatilità che le caratterizza. A differenza delle valute tradizionali queste monete sono molto volatili e il loro valore può cambiare notevolmente in poco tempo. Ciò significa che il prezzo di una cripto può anche crollare in pochi giorni o poche ore.

In secondo luogo l’assenza di una regolamentazione precisa nei casinò online per coloro che utilizzano le cripto può costituire un pericolo dal punto di vista della sicurezza. In questi casi la tutela legale potrebbe essere complicata e quindi in caso di frode gli utenti farebbero fatica a ottenere rimborso protezione legale. Infine per quanto concerne gli appassionati di gioco d’azzardo la combinazione tra potenziali perdite nel gioco e potenziali perdite per volatilità è molto pericolosa da un punto di vista economico e richiede una gestione del budget ancora più attenta.

Come scommettere usando le cripto

Se sei interessato a utilizzare le cripto nel tuo casinò online preferito ti consigliamo di farlo con cautela. Prima di tutto scegli una piattaforma legale e sicura controllando se possiede le licenze per operare nel tuo paese. Decidi anche con attenzione quale cripto utilizzare e segui attentamente il mercato per evitare grandi perdite in caso di crollo.

Tieni monitorato il tuo conto di gioco e converti sempre le tue vincite e le tue perdite in una valuta tradizionale per avere un’idea più precisa dell’andamento dei tuoi fondi. Imposta sempre dei limiti di deposito e di scommessa in modo da non superare le soglie che devi aver stabilito in anticipo. A prescindere dalla valuta che utilizzi ricordati che è importante giocare in modo consapevole e responsabile.

Il futuro di cripto e casinò

Senza dubbio l’utilizzo delle cripto nei casinò è destinato ad aumentare nei prossimi anni. Molto dipenderà anche dall’andamento del mercato delle valute digitali ma quasi sicuramente sempre più persone ne avranno a disposizione e sceglieranno di giocare con queste nelle piattaforme online. La sfida principale per i casinò è quella di poter garantire un ambiente di gioco sicuro e trasparente. (Aaron Stack)