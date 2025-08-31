Michael Hurley, in arrivo l’album postumo Broken Homes and Gardens hu

La carriera di Michael Hurley ha attraversato oltre sessant’anni di musica folk, con un percorso che lo ha reso una figura di culto della scena statunitense. A pochi mesi dalla sua scomparsa, avvenuta il 1° aprile 2025, all’età di 83 anni, viene annunciata l’uscita del suo ultimo lavoro in studio. Broken Homes and Gardens, pubblicato dall’etichetta No Quarter, sarà disponibile dal 12 settembre 2025 e rappresenta l’atto conclusivo della sua lunga produzione artistica. Il disco è anticipato dal brano Fava, primo inedito reso pubblico.

Un’eredità musicale lunga sei decenni

Hurley, nato in Pennsylvania nel 1943, si è formato nella scena del Greenwich Village negli anni Sessanta, dove ha sviluppato uno stile che intrecciava folk, blues e bluegrass. Il suo esordio discografico risale al 1965 con First Songs, pubblicato dalla Folkways di Woody Guthrie. Da allora ha dato vita a decine di album, alternando dischi di inediti a registrazioni dal vivo.

Oltre alla musica, Hurley coltivava anche la passione per l’illustrazione, firmando le copertine dei propri lavori con uno stile immediatamente riconoscibile. La sua figura si è distinta come quella di un outsider, libero da vincoli commerciali, capace di mantenere una coerenza artistica che lo ha reso un punto di riferimento per diverse generazioni di musicisti e appassionati.

Broken Homes and Gardens: un addio creativo

Le registrazioni di Broken Homes and Gardens sono state completate appena due settimane prima della morte del musicista. Il disco raccoglie nuovi brani insieme a rivisitazioni di composizioni del passato, offrendo così una panoramica che abbraccia l’intera carriera di Hurley. Tra i pezzi riproposti compaiono Indian Chiefs & Hula Girls, originariamente pubblicato nell’album Watertower del 1987, e The Abominable Snowman, da Parsnip Snips del 1995.

Il precedente album in studio, The Time of Foxgloves, era uscito nel 2021. Subito dopo Hurley aveva iniziato a scrivere e registrare nuovo materiale, dando vita alle sessioni che avrebbero portato a questo lavoro finale. La pubblicazione postuma di Broken Homes and Gardens si configura dunque come una sorta di testamento musicale, in cui emergono la vitalità e la coerenza di un artista che non ha mai interrotto la propria ricerca creativa.

L’ultimo capitolo

Con Broken Homes and Gardens si chiude la parabola artistica di Michael Hurley, uno degli ultimi outsider del folk americano. L’album rappresenta non solo un tributo alla sua lunga carriera, ma anche una testimonianza della dedizione che lo ha accompagnato fino all’ultimo. Un addio in musica che rinnova il legame tra la sua eredità e le nuove generazioni di ascoltatori. (La redazione)