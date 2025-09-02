The Great Escape dei Blur: un’edizione speciale a 30 anni dalla pubblicazione

Nel 2025 ricorre il trentesimo anniversario di The Great Escape, quarto album in studio dei Blur. Pubblicato originariamente l’11 settembre 1995, il disco seguiva il successo internazionale di Parklife e consolidava la notorietà del gruppo britannico formato da Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree.

Dalla pubblicazione al successo

All’uscita, l’album raggiunse immediatamente il primo posto nella classifica britannica e fu premiato con il triplo disco di platino. I singoli estratti – Country House, The Universal, Stereotypes e Charmless Man – si imposero rapidamente, vendendo complessivamente oltre 1,8 milioni di copie nel Regno Unito. La loro popolarità non si è esaurita: i brani hanno accumulato negli anni centinaia di milioni di stream e visualizzazioni a livello globale.

La nuova edizione

Per celebrare l’anniversario, il 12 dicembre 2025 Parlophone pubblicherà una speciale edizione in vinile di The Great Escape. Questa ristampa, realizzata con la tecnica Half Speed Mastered, sarà disponibile come doppio vinile colorato – giallo e turchese – racchiuso in una custodia apribile con grafica rinnovata a cura dell’artista e designer Tony Hung. Il primo disco ripropone le 15 tracce originali, mentre il secondo raccoglie lati B e bonus track dell’epoca, molti dei quali non erano mai stati disponibili in precedenza su vinile.

Una capsule collection dedicata

Oltre alla musica, i festeggiamenti includeranno una capsule collection esclusiva. La linea, composta da cinque articoli personalizzati e ideata sempre da Tony Hung, sarà disponibile nello store ufficiale dei Blur a partire dal 12 dicembre 2025.

Conclusione

A trent’anni dalla sua pubblicazione, The Great Escape continua a rappresentare un momento centrale nella storia dei Blur e del britpop. La nuova edizione e la capsule collection offrono l’occasione di riscoprire un disco che ha segnato un’epoca e di celebrare il percorso di una delle band più amate del Regno Unito. (La redazione)