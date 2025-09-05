David Byrne pubblica Who Is the Sky?

David Byrne torna con un nuovo album dal titolo Who Is the Sky?, disponibile dal 5 settembre 2025 via Matador Records. Il disco, prodotto da Kid Harpoon con collaborazioni di St. Vincent e Ghost Train Orchestra, anticipa un tour originale e immersivo che unisce musica e performance teatrale.
Il poliedrico David Byrne, già frontman dei Talking Heads, torna sulla scena musicale con un progetto ambizioso con il nuovo album, Who Is the Sky?, pubblicato il 5 settembre 2025 per Matador Records. L’uscita del disco è accompagnata da un tour che unisce musica, performance e innovazione, consolidando la reputazione di Byrne come artista sempre alla ricerca di nuove forme espressive.
Dopo il successo di American Utopia, David Byrne presenta un lavoro che segna una nuova fase creativa. Who Is the Sky? è prodotto da Kid Harpoon e vede la collaborazione della Ghost Train Orchestra, affiancata in alcune tracce da St. Vincent e Haley Williams. Il disco offre un mix di generi e contaminazioni sonore, confermando l’inesauribile spirito innovativo dell’artista.
In parallelo all’uscita dell’album, David Byrne si prepara a partire con un tour che debutterà a settembre. Il progetto scenico manterrà la componente di mobilità che aveva caratterizzato American Utopia, ma con una novità concettuale: al posto della “catena” scenografica, ci saranno “luoghi”. Un’idea ancora avvolta nel mistero, che promette un’esperienza immersiva e fuori dagli schemi tradizionali del concerto dal vivo.
Con Who Is the Sky?, David Byrne conferma la sua capacità di ridefinire i confini della performance musicale. Le collaborazioni e le sperimentazioni contenute nell’album indicano un progetto che va oltre la musica tradizionale, combinando storytelling, teatralità e sonorità complesse. (La redazione)
