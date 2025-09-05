Annalisa e Marco Mengoni con Piazza San Marco, il nuovo singolo 2025

L’atmosfera notturna e misteriosa di Venezia diventa protagonista del nuovo singolo di Annalisa, Piazza San Marco, che vede per la prima volta la collaborazione con Marco Mengoni. Il brano racconta un’intensa storia emotiva e musicale, ambientata in uno dei luoghi più iconici al mondo, unendo due delle voci più amate del panorama musicale italiano.

La canzone e il video

Piazza San Marco è una ballad in bianco e nero, scritta da Annalisa insieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Marco Mengoni. La canzone si distingue per il suo tono cinematografico: i protagonisti si confidano e si sostengono a vicenda, creando un connubio vocale e narrativo unico.

Il video, diretto da Nicolò Bassetto e prodotto da Borotalco.tv, mostra i due artisti camminare per Venezia attraversando moli, ponti, Palazzo Ducale e la scalinata del Bovolo fino a raggiungere Piazza San Marco, cuore del brano. Una luce simbolica accompagna il loro percorso, metafora del legame prezioso tra i due interpreti.

La cover e il concept

La cover del singolo enfatizza il tema del conforto. Le mani dei protagonisti si tendono l’una verso l’altra, a simboleggiare supporto e vicinanza, coerentemente con il messaggio della canzone. La rappresentazione visiva rafforza la narrazione emotiva del brano, rendendo immediata la connessione tra ascoltatore e artista.

Il nuovo album e il percorso discografico di Annalisa

Piazza San Marco sarà parte del nuovo album di Annalisa, Ma io sono fuoco, in uscita nell’autunno 2025. Il singolo segue il successo di Maschio, certificato Oro e stabile per settimane nella Top 10 della classifica FIMI, con Annalisa che ha raggiunto il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 e tra le tre artiste femminili più ascoltate su Spotify.

I tour di Annalisa e Marco Mengoni

Annalisa tornerà live nei principali palasport italiani dal 15 novembre 2025 con il tour “CAPITOLO I”. Tra le tappe principali si segnalano Jesolo, Padova, Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e Torino, con alcune date già sold out.

Marco Mengoni, reduce dal successo del suo tour negli stadi con oltre 500 mila biglietti venduti, partirà con il suo tour europeo il 5 ottobre 2025, esibendosi in Italia, Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, Francia, Lussemburgo, Regno Unito e Spagna, con numerosi appuntamenti già sold out.

Conclusione

Piazza San Marco rappresenta un incontro artistico straordinario tra Annalisa e Marco Mengoni, tra voci iconiche e un’ambientazione unica. Il brano anticipa il nuovo album Ma io sono fuoco e conferma il ruolo di Annalisa come una delle artiste più influenti del panorama italiano contemporaneo, mentre Mengoni consolida la sua presenza anche a livello europeo. (La redazione)