Una playlist a base di soul, jazz, funk e disco per salutare l’estate firmata dalla nostra Adaja Inira al rientro dalle ferie. Dai groove caldi di Al Sunny e Mondo Freaks, alle atmosfere nostalgiche di Till Brönner, MT Jones e Luna Soul, questa raccolta accompagna il passaggio dall’estate alla routine con eleganza, ritmo e un pizzico di malinconia positiva. Buon ascolto. (La redazione)

AL SUNNY – Goodbye

Il cantautore francese di base a Nimes Al Sunny saluta l’estate con il nuovo singolo Goodbye, un sofisticato miscuglio di yacht soul, soft rock e vibrazioni west coast con cui annuncia l’arrivo del nuovo album Summer End a ottobre. Apparentemente una ballata malinconica, come è malinconico il nostro umore al rientro dalle ferie, Goodbye si rivela invece un’esplorazione più sottile e profonda della difficoltà di comunicare il proprio disagio emotivo (noi lo comunichiamo invece senza difficoltà, abbiamo già detto che stavamo meglio in vacanza?). Ispirato inizialmente a una traccia degli Snarky Puppy, il brano ha poi preso una strada più personale e diretta, confermando la capacità di Sunny di fondere soul, pop e produzioni patinate in una narrazione sonora autentica e coinvolgente. (Adaja Inira)

TILL BRÖNNER – Amarsi un po’

Con Amarsi un po’, il trombettista tedesco Till Brönner presenta un’interpretazione raffinata del celebre classico di Lucio Battisti e Mogol, trasformandola in una strumentale sospesa tra nostalgia e introspezione, la stessa nostalgia che abbiamo noi per il sole e il tempo libero che ci godevamo fino a settimana scorsa. L’assenza di parole lascia spazio all’espressività della tromba – o, più precisamente, del flicorno – che diventa voce narrante di un’intimità elegiaca, senza mai tradire l’essenza poetica del brano originale. Amarsi un po’ è l’ultimo singolo tratto dal nuovo album di Brönner intitolato Italia, prodotto dal musicista barese Nicola Conte e contenente cover di brani italiani più o meno noti dalla fine degli anni ’60 all’inizio degli ’80, più una originale che si amalgama perfettamente al resto. (Adaja Inira)

MT JONES – Why I Cry

Se lo chiedete a noi, la ragione per piangere è che sono finite le ferie, e per molto dello stivale, anche il bel tempo dell’estate, ma per la stella emergente del soul britannico MT Jones la risposta sarebbe molto meno prosaica, e infatti nel nuovo singolo Why I Cry descrive il dolore ed il vuoto che seguono un amore che si dissolve. MT Jones si è fatto un nome per il suo inconfondibile stile a metà strada tra soul retrò e produzioni pop moderne, e questo nuovo singolo è un’altra perla nella sua sempre crescente collana di canzoni, tanto che sarebbe anche ora facesse uscire un vero e proprio album. Saremo presto accontentati, perché ha annunciato l’arrivo del suo primo disco, previsto per marzo 2026. (Adaja Inira)

PEKI MOMES – Dertsiz Kedi

Ci sono molti artisti contemporanei che si ispirano al rock & pop anni ’70 dell’Anatolia, al contempo aggiungendo elementi nuovi e moderni, e una di questi è la giovane artista turca di base a Berlino Peki Momès, che descrive il suo sound come city-pop turco, un genere che incorpora elementi del city pop giapponese, delle sonorizzazioni cinematiche, della disco più sporca e della psichedelia turca. Dertsiz Kedi è l’ultimo singolo prima che esca il suo album di debutto omonimo, e sebbene non sappiamo cosa dica, ha quel gusto esotico che ci fa sognare di essere in qualche landa lontana dell’Asia Minore affacciata al Mediterraneo, invece che seduti alla scrivania di un ufficio in città. (Adaja Inira)

MONDO FREAKS – Turn This Love Around

Da Melbourne in Australia, dove tanto è inverno quindi non sono attualmente in depressione per la fine della bella stagione, il gruppo di 10 elementi Mondo Freaks fa uscire il nuovo singolo Turn This Love Around, una fetta di funk, boogie e discocon alla voce la richiestissima cantante Jade MacRae. La produzione curata dei fondatori Pogson e Hodgson (si chiamano davvero così, e suonano rispettivamente la batteria e il basso), mantiene un equilibrio tra groove e calore analogico, enfatizzato da arrangiamenti dal vivo e una forte attenzione alle armonie vocali. Anche dal punto di vista tecnico, il sound dell’intero progetto è valorizzato dal mix del pluripremiato Michael Brauer, abituato a collaborare con artisti del calibro di Coldplay o Rolling Stones. Il tutto fa aumentare ancora di più l’attesa per l’album di debutto omonimo che uscirà ad ottobre, che mira ad evocare le atmosfere della fine degli anni ’70 e inizio degli ’80. (Adaja Inira)

SMITH & LIDDLE – Minute Ago

Sembra appena un minuto fa che eravamo sotto l’ombrellone con un bel cocktail in mano, e invece ora in tanti ci troviamo davanti allo schermo di un computer durante una giornata uggiosa. Ci possiamo consolare con il nuovo singolo e video del duo soft rock britannico Smith & Liddle, Minute Ago appunto, che parla di quel momento di illuminazione in cui ci si rende conto che si merita di più. Nello specifico noi pensiamo di meritare più ferie, ma almeno ci fa compagnia la buona musica. Il brano si ispira all’era Buckingham & Nicks dei Fleetwood Mac e all’album If That’s What It Takes di Michael McDonald, perfettamente in sintonia con il nostro mood Sognando California. (Adaja Inira)

LANCE FERGUSON – Dominoes

Forse il gruppo inglese Jungle si ispirava alle ferie quando scrisse il testo di Dominoes, che recita “Everyday is so wonderful” a ripetizione come un mantra. Ora re-interpretato dal neozelandese di istanza a Melbourne Lance Ferguson, la nuova versione mantiene tutta l’essenza dell’originale costruita con sample, ma viene al contrario suonata dal vivo con un’orchestra, donando quindi al brano un sapore più analogico e meno patinato. Il pezzo anticipa il terzo volume della rinomata serie Rare Groove Spectrum in cui Ferguson propone cover di brani jazz, funk, soul & disco più o meno oscuri, previsto per novembre. (Adaja Inira)

LUNA SOUL – City Lights

Va bene, questa non è recentissima, ma quando avevamo parlato dell’album dei Luna Soul, intitolato First Move, non ci eravamo molto soffermati su questo brano, nonostante fosse uscito anche un video. Invece con il suo mood nostalgico soft rock anni ’70, e il suo titolo, City Lights, ovvero luci della città, ci sembra proprio adatto a chiudere questa selezione di rientro dalle ferie e di ritorno alla città, il grigiore, i grattacieli, il ritmo frenetico delle cose da fare, il traffico, e tutte quelle cose che potrebbero deprimerci, ma che invece possiamo trovare la forza per navigare se dotati di una piccola dose di ottimismo, come vorrebbe dimostrare anche questa canzone. (Adaja Inira)