La musica dell’estate 2025: Désolée di Anna conquista tutti

Con l’arrivo di settembre si chiude ufficialmente la stagione estiva, un periodo in cui le playlist diventano il filo conduttore di momenti di svago, viaggio e relax. L’estate 2025 non ha fatto eccezione, offrendo una colonna sonora ricca di artisti emergenti e collaborazioni internazionali, ma con un chiaro protagonista: Anna e il suo singolo Désolée, il più ascoltato della stagione secondo i dati ufficiali raccolti da FIMI/NIQ.

Il singolo estivo 2025

Il riconoscimento di singolo dell’estate 2025 è stato conferito a Désolée di Anna, grazie alle performance sulle piattaforme digitali tra il 20 giugno e il 28 agosto 2025. La classifica speciale, elaborata in occasione di RTL Power Hits, ha fotografato in modo dettagliato i consumi musicali estivi, evidenziando come la giovane rapper spezzina sia riuscita a conquistare un pubblico ampio e trasversale.

La top 5 dell’estate 2025

L’eclettica top 5 estiva, secondo i dati della FIMI, vede artisti italiani e internazionali, a dimostrazione di un panorama musicale variegato:

Désolée – Anna A me mi piace – Alfa & Manu Chao La Plena – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums Serenata – Serena Brancale & Alessandra Amoroso Yakuza – Elodie, Sfera Ebbasta & Rvssian

Questa classifica mostra una combinazione di brani di artisti consolidati e nuove proposte, con un unico contributo internazionale al terzo posto, a dimostrazione dell’apertura del mercato italiano a sonorità globali.

Come nascono le classifiche FIMI/NIQ

Le classifiche Top of The Music FIMI/NIQ si basano su dati quantitativi raccolti attraverso il servizio Point of Sales Tracking di NIQ Italia. Queste informazioni rappresentano l’unica fonte ufficiale e riconosciuta per il mercato musicale italiano, garantendo trasparenza e attendibilità nella misurazione del successo dei singoli e degli album.

Conclusione

L’estate 2025 è stata segnata da un panorama musicale variegato, con protagonisti emergenti e collaborazioni internazionali. Désolée di Anna si conferma come il brano simbolo della stagione, consolidando la giovane rapper tra le voci più ascoltate in Italia. La classifica evidenzia un equilibrio tra nuovi talenti e artisti già affermati, riflettendo le tendenze musicali del pubblico estivo. (La redazione)