Halima: l’album di debutto Sweet Tooth

Concepito come un viaggio sonoro che va dal crepuscolo all’alba, Sweet Tooth rappresenta il debutto discografico di Halima. L’album attraversa anni di scoperta personale e di confronto emotivo, trasformandosi in un racconto intimo che intreccia desiderio, forza e fragilità. La struttura del disco richiama una lunga notte fuori, in cui ogni brano illumina un diverso aspetto del percorso interiore dell’artista.

Tra club e ballate

Il mondo sonoro di Halima si muove tra pulsazioni sensuali da dancefloor e ballate intense, creando un ibrido in cui l’afro-pop si mescola a un R&B dalle tinte brucianti. Brani come cocoa body, caldo e nebuloso, o eau de vie, intimo e avvolgente, sono stati presentati in anteprima nei mesi scorsi, anticipando la varietà e la profondità di Sweet Tooth. Il disco si propone come un lavoro “senza genere, ma pieno di generi”, unendo ritmi elettronici, melodie soul e una voce capace di dominare più registri.

Produzione e visione artistica

Per il suo esordio Halima ha scelto collaboratori di grande esperienza, tra cui Mikey Freedom Hart, già in studio con artisti come A$AP Rocky e Dev Hynes/Blood Orange. Il risultato è una produzione stratificata che esplora le diverse sfaccettature della dolcezza, intesa non come debolezza, ma come spazio di trasformazione e forza interiore. Sweet Tooth diventa così un album-manifesto, in cui piacere e dolore convivono come parti essenziali del viaggio personale.

Un epilogo che segna un inizio

Pur essendo il suo primo album, Halima lo descrive come un epilogo: il punto di arrivo di una fase di crescita che le ha permesso di sentirsi audace, libera e capace di occupare spazio con la propria arte. Questo debutto segue gli EP XYZ ed EXU, usciti per l’etichetta drink sum wtr, nei quali aveva già saputo intrecciare soul britannico, UK garage e R&B sperimentale.

Una storia intercontinentale

Cresciuta tra Lagos, Londra e oggi di base a Brooklyn, Halima porta nella sua musica un bagaglio culturale ampio e sfaccettato. Fin dagli anni da studentessa ha esplorato folk, jazz e teatro, per poi approdare a un linguaggio musicale personale e in continua evoluzione. Dal 2016 si muove lungo le traiettorie del soul britannico, dell’UK garage e dell’R&B, consolidandosi oggi come una delle voci più interessanti della nuova scena afro-pop.

Ascolta i primi estratti:

Conclusione

Sweet Tooth, in uscita il 19 settembre 2025 per drink sum wtr, è un debutto che racchiude il percorso di Halima e apre nuove prospettive per il suo futuro artistico. Con un linguaggio che unisce generi diversi e una visione profondamente personale, l’artista si afferma come una presenza originale e inconfondibile nella musica contemporanea. (La redazione)