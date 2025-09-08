RootsHighway, Mannaggiallamusica e Musica Senza Confini vincono la Targa Mei Musicletter 2025

Il MEI 2025 – Meeting delle Etichette Indipendenti torna a Faenza (Ravenna) dal 3 al 5 ottobre con un programma ricco e variegato: tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze della città, celebrando la creatività musicale indipendente e l’informazione culturale. Tra gli eventi più attesi, la tredicesima edizione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale dedicato all’informazione musicale sul web, ideato da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it e curato in collaborazione con Giordano Sangiorgi, patron del MEI.

I vincitori della Targa Mei Musicletter 2025

La XIII edizione della Targa Mei Musicletter ha premiato tre realtà di spicco nel panorama musicale italiano:

Miglior Sito Web: RootsHighway (rootshighway.it)

RootsHighway (rootshighway.it) Miglior Blog Personale: Mannaggiallamusica di Diego Perugini (mannaggiallamusica.it)

Mannaggiallamusica di Diego Perugini (mannaggiallamusica.it) Premio Speciale – Miglior progetto musicale di inclusione sociale: Musica Senza Confini di Manuele Maestri (musicasenzaconfini.com)

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 16:00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Faenza, durante il Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus.

RootsHighway: il rock delle radici

RootsHighway è un web magazine di critica musicale fondato nel 2001 da Fabio Cerbone, con l’obiettivo originale di dare spazio, attraverso recensioni, monografie e interviste, al cosiddetto “rock delle radici” o Americana e a quegli artisti che uniscono il rock contemporaneo con la tradizione folk, country e blues. Nel corso degli anni, aumentando il numero dei collaboratori e delle rubriche presenti sul sito, RootsHighway ha allargato il suo sguardo verso tutto ciò che offre il mondo del rock d’autore, indipendente e internazionale, dedicando inoltre una particolare attenzione ai musicisti italiani di area roots e blues. Il motto del sito è diventato così “Rock’n’roll and other stories”, dando risalto agli intrecci fra musica e letteratura (grazie alla rubrica BooksHighway, dedicata ai libri, da cui è nato anche un blog omonimo), e costruendo speciali e approfondimenti su singoli artisti, periodi storici o scene musicali.

Mannaggiallamusica: un blog intimo e diretto

Mannaggiallamusica è il blog di Diego Perugini, critico di lungo corso e dalle innumerevoli esperienze, ma ancora innamorato delle sette note. Scrive di musica senza badare a mode e tendenze, con un occhio al passato, ma non dimenticando la stretta attualità. Il suo blog si occupa di dischi, concerti, artisti, rassegne, incontri, anniversari e informazione musicale in genere. Il tutto in uno stile curato, ma intimo e diretto, con articoli scritti in prima persona, ricchi di aneddoti, ricordi, riflessioni e approfondimenti. C’è pure un piccolo spazio per il cinema, altro suo vecchio amore.

Musica Senza Confini: l’inclusione sociale attraverso la musica

Musica Senza Confini è un’associazione nata da un progetto innovativo ideato da Manuele Maestri che promuove l’inclusione sociale attraverso la musica e che non si occupa di musicoterapia ma di “Performance musicale inclusiva“. Destinato a persone con disabilità motorie, visive o cognitive, il progetto offre percorsi di attività musicale di gruppo, formazione per docenti, corsi di strumento per persone con disabilità. Grazie all’uso di tecnologie assistive e strumenti adattati, Musica Senza Confini permette a ciascun partecipante di esprimersi liberamente e di vivere l’esperienza di suonare in una band, superando le barriere fisiche e sociali.

Aggiornamenti e informazioni

Il MEI 2025 conferma ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama musicale indipendente, unendo concerti, convegni, fiere e premi in un evento unico nel cuore di Faenza. La Targa Mei Musicletter 2025 ha celebrato l’eccellenza dell’informazione musicale sul web, premiando RootsHighway, Mannaggiallamusica e Musica Senza Confini per il loro contributo alla cultura e all’inclusione sociale.

Per non perdere aggiornamenti su programmi, orari e ospiti, è possibile consultare i siti ufficiali del MEI e di Musicletter:

Tre giorni dedicati alla musica, alla cultura e all’innovazione digitale, un’occasione imperdibile per appassionati, professionisti e curiosi di ogni età. (La redazione)

ALBO D’ORO TARGA MEI MUSICLETTER

Ecco la lista con tutti i vincitori della Targa Mei Musicletter, dalla prima edizione del 2013 a quella del 2025.

2025 (NEW)

RootsHighway – Miglior sito web

– Miglior sito web Mannaggiallamusica di Diego Perugini – Miglior blog personale

di Diego Perugini – Miglior blog personale Musica Senza Confini – Premio speciale “Miglior progetto musicale di inclusione sociale”

2024

Mescalina – Miglior sito web

– Miglior sito web Fard Rock di Joyello Triolo – Miglior blog personale

di Joyello Triolo – Miglior blog personale Premio LaMiaTerra – Premio speciale “Miglior progetto musicale per l’ambiente”

2023

All Music Italia – Miglior sito web

– Miglior sito web Diario di un prete di Don Massimo Granieri – Miglior blog personale

di Don Massimo Granieri – Miglior blog personale Rocket Girls di Laura Gramuglia – Premio speciale “Miglior podcast di musica”

2022

Extra! Music magazine – Miglior sito web

– Miglior sito web Una volta ho suonato il sassofono di Giuseppe Di Lorenzo – Miglior blog personale

di Giuseppe Di Lorenzo – Miglior blog personale Canzoni contro la guerra – Premio speciale “Migliore iniziativa culturale contro la guerra”

2021

Humans vs Robots – Miglior sito web

– Miglior sito web Onde Funky di Paola Gallo – Miglior blog personale

di Paola Gallo – Miglior blog personale Bauli in Piazza – We Make Events Italia – Premio speciale “Migliore iniziativa sociale a sostegno della musica e dello spettacolo”

2020

Il Giornale della Musica – Miglior sito web

– Miglior sito web Going Underground di Monica Mazzoli – Miglior blog personale

di Monica Mazzoli – Miglior blog personale Goodfellas – Premio speciale “Miglior distributore discografico”

2019

Deerwaves – Miglior sito web

– Miglior sito web Pensierosecondario di Stefano Solventi – Miglior blog personale

di Stefano Solventi – Miglior blog personale Noi siamo Afterhours di Giorgio Testi – Premio speciale “Miglior documentario musicale”

2018

Kalporz – Miglior sito web

– Miglior sito web Reverendo Lys di Franco Dimauro – Miglior blog personale

di Franco Dimauro – Miglior blog personale Umbria Jazz – Premio speciale “Miglior festival musicale italiano”

2017

Rockol – Miglior sito web

– Miglior sito web L’ultima Thule di Federico Guglielmi – Miglior blog personale

di Federico Guglielmi – Miglior blog personale Big Time – Premio speciale “Miglior ufficio stampa”

2016

DLSO – Miglior sito web

– Miglior sito web Tony Face di Antonio Bacciocchi – Miglior blog personale

di Antonio Bacciocchi – Miglior blog personale Rock and Roll Circus e Rock Bazar – Premio speciale “Miglior programma radiofonico” (ex aequo)

2015

Sentireascoltare – Miglior sito web

– Miglior sito web Venerato Maestro Oppure di Eddy Cilìa e Withnail e io di Carlo Bordone – Miglior blog personale (ex aequo)

di Eddy Cilìa e di Carlo Bordone – Miglior blog personale (ex aequo) Blow Up – Premio speciale “Miglior rivista cartacea”

2014

Distorsioni – Miglior sito web

– Miglior sito web L’ultima Thule di Federico Guglielmi – Miglior blog personale

di Federico Guglielmi – Miglior blog personale Webnotte, Roxy Bar TV, Casa Bertallot, Ghiaccio Bollente e Rai Gulp Music – Premi speciali per l’informazione musicale sul web e in TV

2013