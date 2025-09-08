RootsHighway, Mannaggiallamusica e Musica Senza Confini vincono la Targa Mei Musicletter 2025

RootsHighway, Mannaggiallamusica e Musica Senza Confini si aggiudicano la Targa Musicletter 2025, il premio nazionale dedicato all’informazione musicale sul web. La premiazione è prevista per sabato 4 ottobre al MEI di Faenza nell'ambito del Forum del giornalismo.
Il MEI 2025 – Meeting delle Etichette Indipendenti torna a Faenza (Ravenna) dal 3 al 5 ottobre con un programma ricco e variegato: tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze della città, celebrando la creatività musicale indipendente e l’informazione culturale. Tra gli eventi più attesi, la tredicesima edizione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale dedicato all’informazione musicale sul web, ideato da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it e curato in collaborazione con Giordano Sangiorgi, patron del MEI.
La XIII edizione della Targa Mei Musicletter ha premiato tre realtà di spicco nel panorama musicale italiano:
La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 4 ottobre 2025 alle ore 16:00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Faenza, durante il Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus.
RootsHighway è un web magazine di critica musicale fondato nel 2001 da Fabio Cerbone, con l’obiettivo originale di dare spazio, attraverso recensioni, monografie e interviste, al cosiddetto “rock delle radici” o Americana e a quegli artisti che uniscono il rock contemporaneo con la tradizione folk, country e blues. Nel corso degli anni, aumentando il numero dei collaboratori e delle rubriche presenti sul sito, RootsHighway ha allargato il suo sguardo verso tutto ciò che offre il mondo del rock d’autore, indipendente e internazionale, dedicando inoltre una particolare attenzione ai musicisti italiani di area roots e blues. Il motto del sito è diventato così “Rock’n’roll and other stories”, dando risalto agli intrecci fra musica e letteratura (grazie alla rubrica BooksHighway, dedicata ai libri, da cui è nato anche un blog omonimo), e costruendo speciali e approfondimenti su singoli artisti, periodi storici o scene musicali.
Mannaggiallamusica è il blog di Diego Perugini, critico di lungo corso e dalle innumerevoli esperienze, ma ancora innamorato delle sette note. Scrive di musica senza badare a mode e tendenze, con un occhio al passato, ma non dimenticando la stretta attualità. Il suo blog si occupa di dischi, concerti, artisti, rassegne, incontri, anniversari e informazione musicale in genere. Il tutto in uno stile curato, ma intimo e diretto, con articoli scritti in prima persona, ricchi di aneddoti, ricordi, riflessioni e approfondimenti. C’è pure un piccolo spazio per il cinema, altro suo vecchio amore.
Musica Senza Confini è un’associazione nata da un progetto innovativo ideato da Manuele Maestri che promuove l’inclusione sociale attraverso la musica e che non si occupa di musicoterapia ma di “Performance musicale inclusiva“. Destinato a persone con disabilità motorie, visive o cognitive, il progetto offre percorsi di attività musicale di gruppo, formazione per docenti, corsi di strumento per persone con disabilità. Grazie all’uso di tecnologie assistive e strumenti adattati, Musica Senza Confini permette a ciascun partecipante di esprimersi liberamente e di vivere l’esperienza di suonare in una band, superando le barriere fisiche e sociali.
Il MEI 2025 conferma ancora una volta il suo ruolo centrale nel panorama musicale indipendente, unendo concerti, convegni, fiere e premi in un evento unico nel cuore di Faenza. La Targa Mei Musicletter 2025 ha celebrato l’eccellenza dell’informazione musicale sul web, premiando RootsHighway, Mannaggiallamusica e Musica Senza Confini per il loro contributo alla cultura e all’inclusione sociale.
Tre giorni dedicati alla musica, alla cultura e all’innovazione digitale, un’occasione imperdibile per appassionati, professionisti e curiosi di ogni età. (La redazione)
Ecco la lista con tutti i vincitori della Targa Mei Musicletter, dalla prima edizione del 2013 a quella del 2025.
2025 (NEW)
