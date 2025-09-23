Ousmane Dembélé, chi è il vincitore del Pallone d’Oro 2025

Ousmane Dembélé ha conquistato il Pallone d’Oro 2025, un traguardo che ne consacra la carriera dopo stagioni di successi con club e nazionale. Attaccante del Paris Saint-Germain e della Francia campione del mondo nel 2018, ha raggiunto il massimo riconoscimento individuale del calcio mondiale.

Biografia e origini

Masour Ousmane Dembélé è nato a Vernon, in Francia, il 15 maggio 1997. Cresciuto a Les Andelys, ha radici familiari senegalesi e mauritane. Soprannominato “Il Mosquito”, ha sposato nel 2021 Rima Edbouche, con cui ha avuto una figlia l’anno successivo. Nel 2024 ha espresso preoccupazione per il contesto politico francese, invitando i cittadini alla partecipazione elettorale.

Caratteristiche tecniche

Dembélé è considerato uno dei talenti più completi della sua generazione. Ala offensiva capace di usare con naturalezza entrambi i piedi, abbina dribbling, velocità e capacità di finalizzazione. Può agire anche da falso nueve, interpretando il ruolo con dinamismo e imprevedibilità.

Carriera nei club

Il percorso professionale di Dembélé parte nel settore giovanile del Rennes, dove si mette in mostra con prestazioni di rilievo. Dal 2016 passa al Borussia Dortmund, con cui conquista la Coppa di Germania e segna in Bundesliga e Champions League.

Nel 2017 approda al Barcellona con un trasferimento da 105 milioni di euro più bonus, all’epoca tra i più costosi della storia. Con i catalani vince tre campionati spagnoli, due Coppe del Re e due Supercoppe di Spagna, pur vivendo stagioni segnate da infortuni e critiche sullo stile di vita.

Nel 2023 firma per il Paris Saint-Germain, diventando rapidamente protagonista. Con i parigini conquista due Ligue 1, due Coppe di Francia, due Supercoppe di Francia e una Champions League. Determinante anche nel Mondiale per Club, segna reti decisive contro Bayern Monaco e Real Madrid, arrivando in finale.

Carriera in nazionale

Dopo l’esordio nel 2016 con la selezione maggiore, Dembélé trova la prima rete contro l’Inghilterra. Nel 2018 partecipa al Mondiale in Russia, contribuendo al successo che porta la Francia al titolo. Successivamente gioca anche agli Europei 2020 e al Mondiale 2022, confermandosi pedina importante della nazionale.

Conclusione

Il Pallone d’Oro 2025 rappresenta il coronamento del percorso di Ousmane Dembélé. Dalla formazione al Rennes alla consacrazione internazionale con il PSG, la sua carriera dimostra talento, resilienza e capacità di reinventarsi. La vittoria del prestigioso riconoscimento segna il punto più alto di un cammino sportivo ricco di sfide e successi. (La redazione)