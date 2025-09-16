Il sapore della dolce vita nell’album “Italia” del trombettista Till Brönner

Il trombettista Till Brönner reinterpreta con eleganza la canzone italiana in Italia, un album prodotto da Nicola Conte che attraversa classici di Battisti, Mina e Celentano, colonne sonore di Morricone e brani funk, bossanova e disco. Un viaggio sonoro raffinato tra gli anni 60, 70 e 80, con un tocco di italo exotica.
L’età d’oro della canzone italiana viene reinterpretata con gusto ed eleganza dal trombettista jazz tedesco pluripremiato e candidato ad un Grammy Till Brönner nel suo nuovo album Italia, un romanzo musicale di 14 capitoli prodotto dall’acclamato musicista Nicola Conte e registrato tra Roma e Bari.
Dai classici senza tempo dei maggiori cantautori italiani come Battisti, Conte, e Renis, al repertorio pop italiano di nomi come Berté o Celentano, fino alle colonne sonore di giganti come Micalizzi, Morricone o Piccioni, Brönner rende omaggio alla musica italiana degli anni ’60, ’70 e primi ’80.
Si fanno strada brani di morbida bossanova come Estate o Travolti Di Un Insolito Destino, sofisticato jazz come in Arrivederci, inflessioni funk come ne Il Trucido E Lo Sbirro, fino a pennellate di soulful disco come in In Alto Mare, creando un paesaggio sonoro lussureggiante che attraversa stili ed epoche ma sempre con lo stesso innegabile groove.
Troviamo anche una selezione di cantanti d’eccezione, tra cui Mario Biondi che presta il suo inconfondibile baritono a Via Con Me, Chiara Civello che rende giustizia all’impareggiabile Mina in Parole Parole, oltre che Brönner stesso che canta per la prima volta in italiano nel brano Cosa Vuoi, l’unico inedito che però si inserisce perfettamente nella scaletta camuffandosi da simil Pino D’Angiò.
Jazz? Sì, ma mai accademico. Pop? Certo, ma con le scarpe lucide e un bicchiere di fernet in mano. Tra tutti i sottogeneri che attraversano il disco, forse il termine che descrive meglio questo sofisticato potpourri è italo exotica, per un album che ha il sapore de La Dolce Vita. (Adala Inira)
✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 16 Settembre 2025