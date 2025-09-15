Whitney K: il ritorno con Bubble, un album tra poesia cruda e rock indipendente

Con il nuovo album Bubble, uscito il 12 settembre 2025 per Fire Records, Whitney K ci accompagna ancora una volta dentro il suo universo musicale ruvido, evocativo e profondamente umano. Un lavoro che conferma la capacità dell’artista canadese di coniugare uno spirito da crooner indie-rock con un linguaggio personale, malinconico e affilato.

Un racconto in 13 brani

Bubble è composto da tredici tracce che formano un viaggio cerebrale e introspettivo, in bilico tra folk, rock e pop. I brani si muovono con naturalezza tra atmosfere brumose e momenti di luce, evocando riferimenti emotivi che ricordano la grana vocale di Kris Kristofferson, la malinconia post-Beatles di John Lennon, i tormenti degli Eels e le tinte scure di un’America gotica alla David Ackles. È un disco che sembra fatto per accompagnare letture silenziose e riflessioni notturne, come una colonna sonora per un club del libro di Raymond Carver.

Produzione casalinga, spirito autentico

Registrato a Montreal e autoprodotto da Josh Boguski e Michael Halls — membri della band — Bubble rappresenta il lavoro più grezzo e diretto di Whitney K fino ad oggi. Realizzato in uno studio casalingo, l’album esplora nuove possibilità espressive pur rimanendo ancorato a strutture familiari. Il risultato è una raccolta schietta e paradossale: essenziale ma ricca di sfumature, povera di orpelli ma intensa nella narrazione.

La scrittura si conferma descrittiva e concreta, popolata di personaggi appena accennati e osservazioni semplici ma cariche di significato. È questo stile minimalista ma potentemente evocativo a rendere l’opera di Whitney K così riconoscibile e coerente nel tempo.

Tre singoli e un assaggio del disco

In attesa dell’uscita ufficiale, Bubble è stato anticipato da tre brani che ne hanno svelato parte del mood:

Ascolta Jolene

Guarda il video di Heaven

Ascolta Rosy

Tre anticipazioni che offrono una panoramica della varietà emotiva del disco, tra ballate sussurrate, riflessioni esistenziali e accenti più ruvidi.

Le date italiane del tour 2025

In concomitanza con l’uscita dell’album, Whitney K sarà in Italia per tre date imperdibili tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Un’occasione rara per ascoltare dal vivo i brani di Bubble e immergersi nella dimensione intima e viscerale della sua musica:

29 settembre 2025 – Roma, Fanfulla

30 settembre –2025 Bologna, Freakout

1 ottobre 2025 – Torino, Imbarchino

Un disco da ascoltare lentamente

Bubble non è un album che cerca di stupire con effetti speciali o produzioni patinate. È un lavoro che invita all’ascolto attento, alla pausa, al dettaglio. Whitney K firma la sua opera più personale e sincera, in cui ogni imperfezione diventa elemento di verità. Un disco da vivere con lentezza, da riscoprire ascolto dopo ascolto. (La redazione)