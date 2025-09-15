X Factor 2025: tutte le audizioni della nuova edizione

La diciannovesima edizione di X Factor è arrivata. Il talent show musicale torna in onda dall’11 settembre al 4 dicembre 2025 in prima serata su Sky Uno e Now. Sono previste tredici puntate. La produzione è curata da Sky Italia, che trasmette il programma per la quindicesima volta. Alla conduzione troviamo Giorgia, al suo secondo anno consecutivo.

Le audizioni

Le audizioni rappresentano il primo passo per ogni concorrente. In questa fase gli aspiranti artisti salgono sul palco con un brano scelto da loro. È il momento in cui si decide chi merita di continuare il percorso. Le performance spaziano tra generi diversi, con interpretazioni che mostrano la personalità di ciascun partecipante. Chi guarda e ascolta tutte le audizioni a X Factor 2025 può cogliere differenze e sfumature che spesso segnano la direzione del programma. La varietà dei candidati offre una panoramica della scena musicale emergente, dando spazio a talenti con stili e voci uniche.

La conduzione

La guida dello show è affidata a Giorgia. L’artista porta sul palco la sua esperienza e la sua sensibilità musicale. Il suo approccio alla conduzione rende il clima più vicino ai concorrenti, che possono affrontare il palco con maggiore sicurezza. La sua presenza rappresenta un punto di continuità rispetto alla precedente edizione. (La redazione)

Il calendario

La programmazione prevede tredici appuntamenti. La prima puntata è andata in onda l’11 settembre 2025, mentre la finale è fissata per il 4 dicembre. Il calendario settimanale mantiene il pubblico coinvolto fino alla conclusione della gara. Le fasi successive alle audizioni condurranno i concorrenti verso i live show, momento decisivo per la crescita artistica e l’affermazione del talento.

Conclusione

X Factor 2025 conferma la sua formula consolidata, unendo musica e spettacolo. Le audizioni sono il cuore della partenza, l’occasione in cui si formano le prime impressioni e si costruisce il percorso di ogni concorrente. Seguire queste esibizioni significa scoprire il talento nascente e anticipare quali voci potrebbero segnare la nuova stagione del programma.