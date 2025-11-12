Joe Jackson annuncia Hope and Fury: nuovo album e tour in Italia nel 2026

Il leggendario Joe Jackson torna con Hope and Fury, nuovo album in uscita il 10 aprile 2026. Il tour italiano toccherà Bologna, Roma e Milano, con biglietti in vendita dal 14 novembre. Un ritorno al suo stile distintivo tra groove, ironia e melodie sofisticate.
Il leggendario artista britannico Joe Jackson, vincitore di un Grammy Award, torna con un nuovo album e un tour internazionale che farà tappa in Italia per tre date nel 2026. Il disco, intitolato Hope and Fury, sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 10 aprile 2026.
Joe Jackson e la sua band accompagneranno l’uscita dell’album con un tour che toccherà le principali città italiane. Gli appuntamenti confermati sono:
Con Hope and Fury, Joe Jackson presenta nove nuovi brani che confermano il suo stile distintivo, unendo melodie sofisticate a groove coinvolgenti. Dopo le prime registrazioni ai Fuzz Factory Studios di Berlino, l’album è stato completato ai Reservoir Studios di New York con il co-produttore Patrick Dillett.
La band include il “bassista per la vita” Graham Maby, il chitarrista Teddy Kumpel, il batterista Doug Yowell e le percussioni latine del musicista peruviano Paulo Stagnaro. Joe Jackson definisce la propria musica come “Bicoastal LatinJazzFunkRock”, segno della sua capacità di sperimentare senza tradire la propria cifra stilistica.
L’album offre una varietà di atmosfere, dall’ironia tagliente alla melodia agrodolce. Il brano di apertura, Welcome to Burning-By-Sea, racconta una cittadina costiera immaginaria, mentre End of the Pier esplora la vita della classe operaia britannica tra 1922 e 2022.
Tra gli altri pezzi si segnalano:
Hope and Fury riflette la figura di un artista maturo che tuttavia continua a crescere, mantenendo energia, intelligenza e ironia.
Dividendo il suo tempo tra New York e Portsmouth, Joe Jackson conferma la sua creatività senza compromessi. Hope and Fury rappresenta il ritorno di un artista al massimo della forma, pronto a sorprendere ancora una volta i fan italiani ed europei. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 12 Novembre 2025