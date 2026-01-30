Il tracollo culturale: la conquista romana del Mediterraneo tra il 146 e il 145 a.C.

La nuova edizione del saggio Il tracollo culturale. La conquista romana del Mediterraneo (146-145 a.C.) di Lucio Russo offre una lettura aggiornata e approfondita di un periodo cruciale della storia antica. L’opera ricostruisce come l’espansione romana abbia segnato non solo un dominio politico e militare, ma anche un significativo regresso culturale che ha influito sulla storia della scienza, della filosofia e della tecnologia nel Mediterraneo.

Disponibile anche su Amazon

La figura di Lucio Russo

Lucio Russo (Venezia, 1944-Bologna, 2025) – fisico, filologo e storico della scienza – ha insegnato nelle università di Napoli, Modena e Roma Tor Vergata. La sua attività si è concentrata su meccanica statistica, probabilità e storia della scienza. Tra le sue opere principali figurano Ingegni minuti. Una storia della scienza in Italia (con E. Santoni, Feltrinelli, 2010), L’America dimenticata. I rapporti tra le civiltà e un errore di Tolomeo (Mondadori Università, 2013) e La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza moderna (Feltrinelli, 2021).

Il contesto storico del biennio 146-145 a.C.

Il periodo tra il 146 e il 145 a.C. rappresenta uno spartiacque nella storia mediterranea. Roma consolidò il suo potere con la distruzione di Cartagine, la sottomissione della Grecia e la trasformazione di Egitto e Siria in stati fantoccio. L’espansione militare fu accompagnata da un drastico declino culturale, con effetti profondi e duraturi sulla conoscenza scientifica, filosofica e tecnologica.

Il declino della scienza e della filosofia

La conquista romana segnò la fine di importanti ricerche scientifiche e filosofiche. La perdita di documenti e la riduzione delle attività intellettuali generarono un vuoto culturale difficile da colmare nei secoli successivi. La tecnologia subì una trasformazione radicale, spesso scadendo a pratiche empiriche prive del rigore scientifico precedentemente acquisito.

La trasformazione della tecnologia e delle conoscenze geografiche

Il dominio romano comportò una progressiva rottura dei legami con le conoscenze scientifiche e tecnologiche greche e orientali. La riduzione delle competenze geografiche e la perdita di capacità tecniche limitarono la diffusione della cultura scritta e rallentarono l’evoluzione scientifica nel Mediterraneo.

L’importanza della nuova edizione

Questa nuova edizione del saggio amplia le fonti e le argomentazioni, permettendo una ricostruzione storica più precisa e dettagliata. L’analisi evidenzia come la tragedia culturale del biennio 146-145 a.C. abbia avuto effetti profondi sulla formazione della cultura occidentale fino ai giorni nostri.

Conclusione

Il tracollo culturale di Lucio Russo non è solo un’indagine storica, ma un’analisi critica del legame tra potere e cultura. La nuova edizione consente di comprendere in modo più chiaro l’impatto della conquista romana sul Mediterraneo e sull’evoluzione della conoscenza scientifica e filosofica. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon