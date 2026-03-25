L’Italia che conosco: il ceto medio al centro del racconto di Giuseppe De Rita

Il libro L’Italia che conosco. Raccontare il Paese, il ceto medio e la sua crisi, scritto da Giuseppe De Rita con Mirko Grasso e pubblicato da Carocci editore, si presenta come un’opera che intreccia memoria, interpretazione e riflessione sulla società italiana. Fin dalle prime righe emerge un tono diretto e consapevole, che introduce il tema centrale: il ruolo del ceto medio e la sua trasformazione nel tempo. L’incipit, costruito attorno a un dialogo con Gianni Agnelli, chiarisce immediatamente il punto di vista dell’autore, secondo cui il ceto medio coincide quasi interamente con la popolazione italiana, fatta eccezione per pochi estremi sociali. Questo passaggio iniziale definisce il quadro di riferimento dell’intero volume.

Il ceto medio come chiave di lettura dell’Italia

Nel libro, De Rita propone una lettura del Paese fondata sull’osservazione del ceto medio, considerato non solo una categoria economica ma una vera e propria struttura portante della società. Questa prospettiva permette di comprendere continuità e cambiamenti, offrendo una visione complessiva dell’identità italiana. Le pagine assumono la forma di un mosaico, in cui ogni elemento contribuisce a delineare un quadro articolato e coerente. Inoltre, l’autore analizza il modo in cui il ceto medio ha reagito alle trasformazioni storiche, mostrando come esso sia stato, per lungo tempo, un fattore di stabilità. Tuttavia, nel contesto contemporaneo emergono segnali di crisi, che mettono in discussione questo equilibrio. Di conseguenza, il racconto non si limita alla descrizione, ma diventa anche interpretazione delle dinamiche sociali, economiche e culturali che hanno segnato il Paese.

Crisi e ripiegamento della società italiana

Un aspetto centrale del volume riguarda l’analisi dei fattori di ripiegamento della società italiana, che si manifestano dopo una fase di cambiamento. Secondo De Rita, il processo di trasformazione non ha prodotto solo evoluzioni positive, ma ha anche generato incertezze e fragilità diffuse. Il ceto medio, in particolare, appare oggi più esposto e meno capace di svolgere il ruolo di equilibrio che aveva in passato. Allo stesso tempo, il libro evidenzia come queste dinamiche non siano isolate, ma si inseriscano in un contesto più ampio di mutamento sociale. Per questo motivo, l’autore invita a leggere la crisi non come un evento improvviso, bensì come il risultato di processi progressivi. In questo quadro, il lavoro di interpretazione diventa essenziale per comprendere la direzione intrapresa dal Paese.

Uno sguardo che non rinuncia al futuro

Nonostante il quadro complesso, il libro mantiene una prospettiva aperta. De Rita non accetta l’idea di un declino inevitabile, ma propone una riflessione orientata alla ricerca di possibili vie d’uscita. Questa posizione emerge con chiarezza lungo tutto il testo, dove l’analisi del presente si accompagna a una tensione verso il futuro. Inoltre, il confronto con Mirko Grasso contribuisce a rendere il racconto più articolato, grazie a un dialogo che unisce esperienza e approfondimento storico. Il risultato è un’opera che non si limita a fotografare la realtà, ma tenta di interpretarla in modo dinamico, mantenendo viva la possibilità di cambiamento.

Un ritratto complesso dell’Italia contemporanea

L’Italia che conosco si configura come un contributo rilevante alla comprensione della società italiana. Attraverso un linguaggio chiaro e una struttura coerente, il libro offre una lettura approfondita del ceto medio e della sua crisi. Grazie all’esperienza di Giuseppe De Rita, presidente del CENSIS, il volume assume il valore di una sintesi autorevole delle trasformazioni del Paese. Allo stesso tempo, la collaborazione con Mirko Grasso arricchisce il testo di ulteriori livelli di analisi. In definitiva, l’opera rappresenta una mappa utile per orientarsi nella complessità dell’Italia contemporanea, mettendo in luce le sfide presenti e le possibili direzioni future. (La redazione)

Disponibile anche su Amazon