La playlist di Primavera: tra jazz, neo-soul ed elettronica

La primavera non è solo un cambio di stagione, ma una trasformazione percettiva: le giornate si allungano, la luce si fa più morbida e anche l’ascolto si adatta a questo nuovo ritmo. La playlist curata da Adaja Inira attraversa paesaggi sonori diversi ma connessi da una stessa sensibilità: quella di un tempo dilatato, sospeso tra introspezione e movimento. Dall’elettronica ipnotica dei Varv al jazz luminoso di Shane Sato, passando per il neo soul essenziale di Nao Yoshioka e le vibrazioni disco-funk di Yin Yin, ogni traccia è un frammento di stagione che prende forma attraverso il suono. Buon ascolto. (La redazione)

VARV – Wormhole

Quando le giornate primaverili sembrano dilatarsi fino a diventare un altro universo, Wormhole del duo sperimentale italiano Varv ti risucchia nel suo sound denso e ipnotico. Un dialogo continuo tra tastiere e batteria, tra sequenze di synth pulsanti e cicli ritmici che si sciolgono in improvvisazioni, come se la struttura stessa della musica stesse cedendo alla gravità di un’altra dimensione. La percezione vacilla, i confini tra suono elettronico e acustico si dissolvono, e tu resti sospeso in un paesaggio senza punti di riferimento, ma stranamente familiare. (Adaja Inira)

SHANE SATO – Surfliner feat. Braxton Cook

Il nuovo singolo Surfliner di Shane Sato scorre come il treno Amtrak che l’ha ispirato mentre serpenteggia lungo la costa californiana. Jazz strumentale leggero e luminoso, dove il sax caldo dell’ospite Braxton Cook si intreccia a pad soffici e a un beat discreto, creando una sensazione di movimento sospeso. La traccia cattura la calma dell’oceano che incontra la sabbia, la luce che danza sulla costa e l’eleganza senza tempo di un viaggio lento, invitando l’ascoltatore a fermarsi un attimo dentro al suono. (Adaja Inira)

NAO YOSHIOKA – In The Rain feat. MXXWLL

Sperando non sia una previsione meteorologica per la stagione, In the Rain di Nao Yoshioka con MXXWLL si inserisce con discrezione nel paesaggio emotivo della Primavera incipiente. Registrato ai margini di una foresta australiana, il brano traduce quell’ambiente in un neo soul / R&B essenziale, costruito su voce, respiro e sottrazione. Nessuna ricerca di climax: è una traccia che lavora per accumulo minimo, lasciando spazio all’ascolto più che all’effetto. (Adaja Inira)

SARIFE – Come Closer feat. Joél Davíd

Con le finestre socchiuse e l’aria tiepida che entra senza chiedere permesso, Come Closer della cantante di base ad Amburgo Sarife si muove in quella zona sospesa dove tutto resta sottopelle. Un neo soul / hip hop a lenta combustione, tra Rhodes vellutati e groove morbido, che parte in punta di voce e cresce senza fretta, come una conversazione che cambia temperatura senza avvisare. La dinamica è tutta interna: sussurro, tensione, poi apertura, con il rap dell’ospite Joél Davíd che aggiunge presenza terrena. Un nuovo nome del panorama r&b da tenere sott’occhio! (Adaja Inira)

KAT EATON – Better Left Unsaid

La primavera porta giornate più lunghe e silenzi ponderati, con Better Left Unsaid di Kat Eaton che scivola delicatamente tra note di soul-jazz e r&b di stampo classico. La voce di Kat, calda e precisa, racconta relazioni che non possono essere salvate, dove il silenzio diventa scelta necessaria. Strutture eleganti e arrangiamenti raffinati accompagnano ogni frase, trasformando la tensione emotiva in un ascolto intimo e avvolgente. Una traccia che invita a fermarsi e respirare, dove l’eleganza musicale incontra la consapevolezza dei sentimenti non detti. (Adaja Inira)

MAMAS GUN – Joy

Ora che le ore di luce aumentano e le giornate sembrano promettere leggerezza, Joy dei Mamas Gun esplode come un colpo di calore benevolo. Registrato su nastro analogico e costruito attorno al falsetto dorato del frontman Andy Platts, il brano mescola texture soul vintage e brillantezza moderna, tra organo Hammond, piano gospel e groove jazzato. Non è solo ascolto: è un invito a respirare positività, a celebrare il contatto umano e la speranza, con un’energia contagiosa che ti rimane addosso molto dopo l’ultimo accordo. (Adaja Inira)

YIN YIN – In Search Of Yang

Con i primi timidi raggi di sole che cominciano a scaldare le giornate, In Search of Yang della band olandese Yin Yin fonde contrasto e armonia in un giro in pista diurno dal sapore soft clubbing. Disco cosmica, funk e psichedelia si intrecciano a riflessioni sul yin e yang, costruendo un groove al contempo meditativo e irresistibile. Vintage ma sorprendentemente fresco, il brano scorre con energia controllata, lasciando che la luce primaverile filtri attraverso ogni nota. (Adaja Inira)

ALEX PUDDU – L’Amour Dangereux

Con le serate che iniziano ad allungarsi e l’aria che si fa più permissiva, L’Amour Dangereux di Alex Puddu trova il suo habitat naturale: una pista mentale tra nostalgia e desiderio. L’impianto è quello della disco-house tra fine ’80 e primi ’90—beat ipnotico, basso funk, sax acido—con un’introduzione che seduce senza fretta prima che la voce entri in scena, giocando tra francese e italiano. Più che revival, è un esercizio di stile consapevole, dove l’erotismo resta misurato, quasi coreografato. (Adaja Inira)

Una colonna sonora per il risveglio

Questa selezione non cerca di definire la primavera, ma di accompagnarla nei suoi cambiamenti più sottili. Tra groove morbidi, atmosfere rarefatte e slanci di energia, la playlist costruisce uno spazio di ascolto intimo ma aperto, in cui ogni brano diventa un passaggio, un respiro. È una colonna sonora che invita a rallentare, osservare e lasciarsi attraversare dalla stagione che cambia, senza forzature ma con consapevolezza. (La redazione)