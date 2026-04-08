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Guerre e conflitti nel mondo: notizie e aggiornamenti in tempo reale

Segui gli aggiornamenti sui conflitti e le guerre in corso nel mondo. Notizie in tempo reale provenienti dal web per comprendere la realtà globale, con la speranza che le armi possano tacere e la pace prevalere ovunque sul pianeta.

Pubblicato da
REDAZIONE
8 Aprile 2026

Guerre e conflitti nel mondo

Questa pagina offre aggiornamenti costanti sui conflitti e le guerre in corso nel mondo. Con notizie in tempo reale provenienti dal web, raccontiamo gli eventi che plasmano la realtà internazionale, ovviamente sempre con la speranza che le armi possano finalmente tacere.

Notizie dal web in tempo reale

Guerre e conflitti nel mondo: news e aggiornamenti in tempo reale, nella speranza che ovunque possa finalmente trionfare la pace.

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  • Ucraina: L'Ucraina rallenta l'avanzata nemica, libera territori, prosciuga le casse di guerra della Russia
    L’Ucraina ha devastato la capacità di export del greggio della Russia nell’ultima settimana mentre le sue forze di terra hanno stoppato l’avanzata russa e riconquistato territori occupati. Secondo una stima, l’Ucraina ha dimezzato la percentuale di avanzata russa negli ultimi tre mesi. [Leggi di più…]
  • Iran: Iran spara 2 missili verso la remota base militare di Diego Garcia del Regno Unito-USA nell'oceano Indiano, confermando una capacità di lungo raggio che precedentemente negava
    L’Iran ha sparato missili nella base militare Diego Garcia gestita congiuntamente da Regno Unito-USA nell’Oceano Indiano, confermano che l’attacco mostra la sua capacità di attacchi a distanza maggiore di quanto si pensasse in precedenza. “Gli attacchi sconsiderati dell’Iran, che si diffondono in tutta la regione e tenendo in ostaggio lo Stretto di Homuz, sono una minaccia agli interessi britannici e alleati britannici”, un portavoce per il ministero della difesa inglese ha detto sabato, confermando l’attacco senza successo. [Leggi di più…]
  • Israele: Israele si prepara ad espandere operazioni di terra in Libano per colpire Hezbollah
    Israele sta dispiegando ulteriori forze e si sta preparando per una campagna terrestre ampliata per controllare il territorio sud libanese e smantellare l’infrastruttura militare di Hezbollah, mentre il governo del Libano rimane impegnato in sforzi diplomatici per negoziare un cessate il fuoco, ha riportato Axios. [Leggi di più…]
  • Stati Uniti d'America: Gli USA attaccano siti militari nell'isola Kharg dell'Iran, sede di un vasto impianto petrolifero
    Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l’esercito del paese ha bombardato installazioni militari sull’isola Kharg dell’Iran, avvertendo che gli impianti petroliferi critici della zona potrebbero essere i prossimi se l’Iran continua a bloccare lo stretto di Hormuz. L’Iran, di contro, ha minacciato sabato di ridurre gli impianti petroliferi collegati agli USA a “una pila di cenere” se le strutture petrolifere sull’isola saranno attaccate, mentre la guerra degli USA-Israele sull’Iran, giunta ormai alla sua terza settimana, si riversa in una crisi globale dei prezzi del petrolio già in atto. [Leggi di più…]
  • Iran: I curdi della Siria mettono in guardia i curdi dell'Iran dall'allinearsi con gli USA contro Teheran
    I residenti curdi del nord est della Siria mettono in guardia i curdi dell’Iran contro l’allineamento con gli USA per combattere il governo iraniano, citando la loro esperienza in Siria negli ultimi mesi come prova che le loro controparti iraniane saranno “abbandonate”. I militanti curdi iraniani nel nord dell’Iraq si sono consultati con gli Stati Uniti negli ultimi giorni su se e come attaccare le forze di sicurezza nell’Iran occidentale, mentre gli Stati Uniti e Israele bombardano l’Iran con gli attacchi aerei, ha riportato Reuters. Il presidente americano Donald Trump ha recentemente sconsigliato un simile attacco. [Leggi di più…]

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Guerre e conflitti nel mondo

Restare informati è il primo passo per comprendere il mondo che ci circonda. Pur descrivendo la durezza dei conflitti, questa pagina mantiene viva la speranza: che la violenza ceda il passo al dialogo e che la pace possa un giorno diventare la regola, non l’eccezione, su tutto il pianeta. (La redazione)

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