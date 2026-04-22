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Kallas, accordo per le sanzioni a chi blocca la navigazione a Hormuz ANSA
Iran, Salvini: Hormuz? Solo con l'Onu, non si va in ordine sparso Quotidiano Nazionale
Iran, Salvini: Hormuz? Solo con l'Onu, non si va in ordine sparso Il Sole 24 ORE
Hormuz, Tommaso Foti: "Imbuto, grave rischio per l'economia globale" LA7
Iran, Salvini: Hormuz? Solo con l'Onu, non si va in ordine sparso Tiscali Notizie
Dalla Spezia allo stretto di Hormuz, attesa per la possibile missione delle cacciamine RaiNews
Meloni “A Hormuz Italia dovrebbe esserci ma si deve esprimere il Parlamento” La Gazzetta del Mezzogiorno
Tajani “Missione a Hormuz? Meglio se sotto egida Onu o Ue” La Gazzetta del Mezzogiorno
Energia, Germania e il rebus Hormuz. Timori sul cherosene e Merz convoca il Consiglio di sicurezza la Repubblica
Resta molta incertezza sui nuovi negoziati in Pakistan Il Post
Hormuz, la battaglia navale nel Golfo: droni, barchini e razzi iraniani ben nascosti mandano in tilt i comandi Usa Corriere della Sera
Agorà 2025/26 - Farmaci a rischio rincari e carenze per crisi Hormuz - 21/04/2026 - Video RaiPlay
Carburante aerei: "Ora nessuna carenza ma senza riapertura di Hormuz conseguenze catastrofiche" Il Fatto Quotidiano
Iran, Meloni: Italia a Hormuz senza Onu? Per me sì, decide Parlamento Il Sole 24 ORE
Meloni "A Hormuz l'Italia dovrebbe esserci, ma si deve esprimere il Parlamento" La Provincia di Cremona
Meloni "A Hormuz l'Italia dovrebbe esserci, ma si deve esprimere il Parlamento" Il Sole 24 ORE
Hormuz, ecco come funzionano le cacciamine italiane Startmag
Tajani: Serve missione internazionale a Hormuz dopo il conflitto meglio sotto l'egida dell'Onu LA7
Tajani: Serve missione internazionale a Hormuz dopo il conflitto meglio sotto l'egida dell'Onu Corriere TV
Meloni su missione Hormuz: «L'Italia dovrebbe partecipare ma dovrà esprimersi il Parlamento» Corriere TV
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