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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
26 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali.
Il servizio, esterno a questo sito, è offerto gratuitamente online da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Determinati ma spaventati dal futuro e coi sogni infranti: l’identità sospesa della Gen Z
    di Enzo Risso
    Le differenze sociali si fanno sentire. I figli del ceto medio hanno più sogni da realizzare ( 60 per cento contro il 50 dei ragazzi dei ceti popolari); più capacità di perseguire un obiettivo ( 58 contro 47 del ceto medio basso); più motivazione ed entusiasmo ( 54 contro 38 )
  • La stampella dell’ego: il personale non è sempre politico
    di Letizia Pezzali
    I social hanno esasperato l’idea che mostrare la propria vita sia la forma più autentica di comunicazione. L’autobiografia come stratagemma produce un logoramento progressivo della qualità del pensiero e della comunicazione politica. L’unica vera alternativa è il lavoro intellettuale reso vivo
  • Uno spicchio di felicità: prospettive dalla Torre Velasca
    di Giulia Pilotti
    Milano è una città che nasconde la bellezza, piena di luoghi in cui la custodiscono i ricchi. Poi arriva il Fuorisalone e tutti noi proviamo a cercarne un pezzettino. Ho deciso di di entrare nel palazzo che è il correlativo oggettivo del mio desiderio
  • Prima l’ottima famiglia di Andreoli, seconda la primavera di Conte
    di Beppe Cottafavi
    Nel libro della psicoterapeuta, che da anni ascolta l’adolescenza italiana, si compie un piccolo rovesciamento crudele: a salvarsi sono i ragazzi. Gli adulti, no. Il volume dell’ex premier è molte cose insieme: autobiografia, memoria istituzionale, bilancio morale, manifesto e programma politico.
  • I big delle crypto alla corte di Trump, c’è anche l’italiano Ardoino
    di Andrea Cegna
    L’ad di Tether ed editore di Chora Media ospite del pranzo di gala organizzato a Mar-a-Lago per gli investitori in Trump coin. La convergenza pericolosa tra il mondo delle cripto e il sovranismo Maga. Gli investimenti editoriali in Italia 


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Mondello: rischio disordini, la concessione demaniale non si tocca
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/giorgio-dell-orefice.html">Giorgio dell'Orefice</a>
    Nuovo capitolo nell’intricata saga delle concessioni demaniali delle spiagge italiane. Al centro di questa nuova polemica sul filo del diritto amministrativo la celebre spiaggia di Mondello, la “spiaggia del palemitani”:…
  • Fisco, conto alla rovescia per il 730. Caccia ai bonus tra ricevute, scontrini e 175 pagine di istruzioni
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/marco-mobili.html">Marco Mobili</a> e <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/giovanni-parente.html">Giovanni Parente</a>
    Nella giornata del 30 aprile le Entrate metteranno a disposizione il modello precompilato per la consultazione. Per prepararsi la fondazione Aidr aggiorna la piattaforma gratuita online «TributIAmo» con l’intelligenza artificiale
  • Conti, opzione scostamento ma dalla Ue è subito stop
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/gianni-trovati.html">Gianni Trovati</a>
    Nel capitolo dedicato ai «progressi compiuti per rispettare il percorso di spesa netta raccomandato dal Consiglio Ue», il Documento di finanza pubblica descrive un quadro ordinario; nel quale i conti…
  • Premio Osservatorio Esg, ecco i vincitori della nona edizione
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/vitaliano-d-angerio.html">Vitaliano D'Angerio</a> e <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/elisabetta-moscatelli.html">Elisabetta Moscatelli</a>
    Otto aziende premiate e tanti pari merito. Anche quest’anno, l’Osservatorio Esg di Plus24-Sole 24 Ore, ha premiato le imprese quotate alla Borsa di Milano che hanno realizzato le…
  • Premio Osservatorio Esg, ecco i vincitori della nona edizione
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/vitaliano-d-angerio.html">Vitaliano D'Angerio</a> e <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/elisabetta-moscatelli.html">Elisabetta Moscatelli</a>
    Otto aziende premiate e tanti pari merito. Anche quest’anno, l’Osservatorio Esg di Plus24-Sole 24 Ore, ha premiato le imprese quotate alla Borsa di Milano che hanno realizzato le…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Le curve di Marilyn Monroe oggi farebbero scandalo? La mostra al Mudec riaccende il dibattito su corpo e bellezza nell’era Ozempic e della magrezza estrema
    di Ilaria Mauri
    Ci sono immagini che pensiamo di conoscere a memoria. Le abbiamo viste ovunque: libri, poster, campagne pubblicitarie, citazioni infinite. Eppure, quando le si guarda davvero — stampate in grande formato, sottratte al flusso distratto dei social — cambiano. È quello che accade al Mudec di Milano, dove fino al 24 giugno 2026 la mostra “Beyond […] L'articolo Le curve di Marilyn Monroe oggi farebbero scandalo? La mostra al Mudec riaccende il dibattito su corpo e bellezza nell’era Ozempic e della magrezza estrema proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il monito di Berrino: “Senza zucchero non significa più sano. Le parole sulle confezioni guidano (e spesso condizionano) quello che mettiamo nel carrello”
    di Redazione Salute
    Negli ultimi mesi Bruxelles ha riaperto il dossier sull’etichettatura nutrizionale: l’obiettivo è introdurre regole più chiare e soprattutto definire quali prodotti possano davvero usare claim come “light”, “senza zucchero” o “arricchito”. Non è un dettaglio tecnico. È il segnale che quelle parole – apparentemente innocue – hanno un impatto reale sulle scelte quotidiane. È da […] L'articolo Il monito di Berrino: “Senza zucchero non significa più sano. Le parole sulle confezioni guidano (e spesso condizionano) quello che mettiamo nel carrello” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Choc a Roma, colpi di pistola contro due iscritti all’Anpi. A sparare uomo con casco integrale e mimetica
    di Redazione Politica
    Spari su due iscritti dell’Anpi. Succede a Roma, nella zona di via delle Sette Chiese, vicino alla piazza della manifestazione del 25 aprile. Secondo la prima ricostruzione i due, marito e moglie, stavano cercando un bar in zona e sono stati presi di mira con una pistola ad aria compressa. A sparare, da uno scooterone […] L'articolo Choc a Roma, colpi di pistola contro due iscritti all’Anpi. A sparare uomo con casco integrale e mimetica proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “È rigore?”, nella sala Var si cambiò decisione durante Udinese-Parma. Il video pubblicato dall’agenzia AGI
    di Redazione Cronaca
    Il 1° marzo 2025, durante Udinese-Parma, nella sala Var di Lissone gli addetti analizzano un possibile fallo di mano inizialmente ritenuto non punibile. L’arbitro al Var Daniele Paterna, però, dopo essersi girato verso qualcuno alle sue spalle chiedendo “È rigore?”, cambia indicazione e suggerisce all’arbitro Fabio Maresca una on field review, da cui scaturisce il […] L'articolo “È rigore?”, nella sala Var si cambiò decisione durante Udinese-Parma. Il video pubblicato dall’agenzia AGI proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Barbero contro chi ha il busto di Mussolini in casa: “Un co..ne che dichiarò guerra agli Usa”
    di Redazione Politica
    In occasione delle iniziative per la Festa della Liberazione, il professor Alessandro Barbero ha tenuto una lezione all’Università di Padova dedicata al fascismo di ieri e di oggi e ai mezzi per combatterlo. Durante il suo intervento, lo storico ha parlato della costante necessità in Italia di ribadire di ribadire l’adesione ai valori dell’antifascismo e […] L'articolo Barbero contro chi ha il busto di Mussolini in casa: “Un co..ne che dichiarò guerra agli Usa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • La riforma dei medici di famiglia divide la categoria e anche la politica rompe gli schieramenti
    di shendi veli
    La bozza di riforma della medicina di base presentata dal ministro della salute Orazio Schillaci ai presidenti di regione giovedì sera non è una rivoluzione. Ma è bastata a agitare […] The post La riforma dei medici di famiglia divide la categoria e anche la politica rompe gli schieramenti first appeared on il manifesto.
  • Colombia, al via la Conferenza globale per uscire dai fossili
    di Daniele Nalbone
    Il primo giorno della Conferenza internazionale per l’eliminazione dei combustibili fossili si apre all’università pubblica Antonio Nariño, figura centrale nella lotta per l’indipendenza della Colombia dalla Spagna e vicepresidente della […] The post Colombia, al via la Conferenza globale per uscire dai fossili first appeared on il manifesto.
  • Un 25 aprile per la libertà di dissentire
    di Luciana Cimino
    La coincidenza dell’approvazione del decreto sicurezza a 24 ore dalla Festa della Liberazione ha tolto la patina di ricorrenza alla data. Gli appuntamenti del 25 aprile quest’anno sono diventati una […] The post Un 25 aprile per la libertà di dissentire first appeared on il manifesto.
  • Per il fermo preventivo basta una telefonata al pm
    di Mario Di Vito
    È bastata una telefonata in procura per fermare «preventivamente» gli anarchici che il 29 marzo scorso volevano andare al parco degli Acquedotti di Roma per commemorare Sandro Mercogliano e Sara […] The post Per il fermo preventivo basta una telefonata al pm first appeared on il manifesto.
  • Ted Hope, «la fusione Paramount – Wb distruggerà il nostro cinema»
    di Cristina Piccino
    La fusione tra Paramount/Skydance e WarnerBros/Discovery ha fatto un passo avanti giovedì, quando gli azionisti del gruppo WBD hanno accettato l’offerta d’acquisto sul tavolo – per un totale di 110 […] The post Ted Hope, «la fusione Paramount – Wb distruggerà il nostro cinema» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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