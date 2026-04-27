Cathy Hamer, in uscita la raccolta Lady Full of Dreams

Arriva il 15 maggio 2026 la pubblicazione di Lady Full of Dreams, raccolta dedicata alla cantautrice americana Cathy Hamer, proposta dall’etichetta Numero Group. Il progetto riporta alla luce undici brani registrati tra il 1979 e il 1980, recuperati dai suoi due rari album solisti, rimasti a lungo fuori dai circuiti principali. Si tratta di un lavoro che restituisce valore a un repertorio rimasto in ombra per oltre quarant’anni, oggi riproposto in una nuova edizione curata nei dettagli.

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Le origini delle registrazioni e il contesto musicale

Alla fine degli anni Settanta, Cathy Hamer realizzò due album folk intimi e personali, registrati mentre era ancora al college. Le sessioni si svolsero ai Threshold Recordings di Roanoke, in Virginia, luogo legato alla tradizione bluegrass. In particolare, il debutto omonimo venne inciso in sole quattro ore nel gennaio 1979, con il supporto della vocalist Shelby Owen. I brani, tra cui The Hurt Is Still There e Confusion Blues, si distinguevano per essenzialità e immediatezza emotiva. L’anno successivo, con Lady Full of Dreams, l’artista ampliò il proprio suono grazie a un piccolo ensemble e alle armonie vocali curate da Richard Keatley. La title track, Lady Full of Dreams, affronta temi come cambiamento, indipendenza e possibilità, segnando uno dei momenti più rappresentativi della sua produzione. Le registrazioni attraversano diverse sfumature del cosiddetto cosmic American sound, combinando elementi folk, country e yacht, mantenendo però una forte coerenza stilistica.

Una carriera mancata e la riscoperta nel tempo

Nonostante la qualità del materiale, Cathy Hamer stampò solo circa cento copie per ciascun album, distribuendole in modo autonomo durante concerti o tra conoscenti. Di conseguenza, i dischi ebbero una diffusione limitata, con un breve interesse radiofonico registrato nei Caraibi. Successivamente, l’artista decise di non intraprendere una carriera da performer professionista. Scelse invece di dedicarsi alla musicoterapia, studiando alla Hahnemann University, oggi Drexel University, e sviluppando negli anni una carriera nella musica per l’infanzia. A partire dal 1988 pubblicò undici album, inaugurando questo percorso con From a Mother’s Heart. La riscoperta delle prime registrazioni è avvenuta grazie alla figlia, la cantautrice Kate Bollinger, che ha riportato attenzione su questo repertorio dimenticato. Inoltre, Bollinger ha reinterpretato due brani materni, You Are Mine In Those Golden Days e Gone, inclusi in un 7” in edizione limitata destinato ai primi preordini della raccolta.

Il ruolo di Numero Group e la nuova edizione

Numero Group, etichetta fondata a Chicago nel 2003, è nota per il lavoro di recupero di artisti poco conosciuti. Con Lady Full of Dreams, prosegue il suo impegno nel valorizzare archivi musicali trascurati, offrendo una pubblicazione che unisce ricerca storica e qualità editoriale. La raccolta si presenta in formato rimasterizzato, con una confezione gatefold e un booklet che include note e fotografie legate al periodo in cui Cathy Hamer visse tra il canyon e i Caraibi. Questo apparato arricchisce il racconto di una fase artistica breve ma significativa, restituendo contesto e profondità a registrazioni rimaste a lungo in secondo piano.

Un recupero che collega generazioni

La pubblicazione di Lady Full of Dreams rappresenta un passaggio importante nel recupero di una voce rimasta ai margini, ma capace di esprimere una sensibilità autentica. Il lavoro congiunto tra Numero Group e Kate Bollinger consente oggi di rileggere queste canzoni in una prospettiva nuova, creando un legame tra passato e presente. Si tratta di una raccolta che non aggiunge elementi estranei, ma restituisce visibilità a un repertorio esistente, offrendo finalmente un ascolto più ampio a un progetto che, all’epoca, non aveva trovato spazio adeguato. (La redazione)

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