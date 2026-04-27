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Rassegna stampa 27 aprile: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
27 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle notizie in Italia. Le principali testate giornalistiche offrono approfondimenti, analisi e interpretazioni dei fatti, mentre le agenzie di stampa garantiscono aggiornamenti rapidi e costanti destinati a redazioni, media e lettori. Di seguito è disponibile una panoramica delle principali testate giornalistiche e agenzie di stampa italiane, con accesso alle prime pagine dei quotidiani e alle ultime notizie aggiornate tramite feed RSS. Buona lettura.

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali.
Il servizio, esterno a questo sito, è offerto gratuitamente online da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Il Teatro La Fenice “licenzia” Beatrice Venezi: “Annullata ogni collaborazione” dopo l’accusa di nepotismo all’orchestra
    di Redazione Politica
    La Fondazione Teatro La Fenice, attraverso il sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di “annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi”. La decisione, spiega una nota, è “maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La […] L'articolo Il Teatro La Fenice “licenzia” Beatrice Venezi: “Annullata ogni collaborazione” dopo l’accusa di nepotismo all’orchestra proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La camera prenotata dall’attentatore, zero metal detector all’ingresso, checkpoint solo davanti alla sala da ballo: cosa non ha funzionato nella sicurezza di Trump
    di Marco Pasciuti
    Cole Tomas Allen è riuscito a portare “un fucile a pompa, una pistola e diversi coltelli” – come ha confermato Jeanine Pirro, procuratrice del Distretto di Columbia – all’interno di un hotel di altissimo livello in cui era previsto un evento con il presidente degli Stati Uniti, il vicepresidente, il segretario di Stato e quello […] L'articolo La camera prenotata dall’attentatore, zero metal detector all’ingresso, checkpoint solo davanti alla sala da ballo: cosa non ha funzionato nella sicurezza di Trump proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Ho visto l’oscurità del mondo, la stupidità, la cattiveria. A volte sono triste come non lo sono mai stata, ho un diario segreto”: le confessioni di Brigitte Macron
    di Redazione Moda
    “Ho visto l’oscurità del mondo, la stupidità, la cattiveria. A volte sono triste come non lo sono mai stata”. Inizia con un’ammissione di profonda e inedita vulnerabilità l’intervista rilasciata da Brigitte Macron a La Tribune. Un colloquio raro, privo della consueta diplomazia istituzionale, in cui la première dame traccia il bilancio personale di quasi un […] L'articolo “Ho visto l’oscurità del mondo, la stupidità, la cattiveria. A volte sono triste come non lo sono mai stata, ho un diario segreto”: le confessioni di Brigitte Macron proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Liegi-Bastogne-Liegi, Pogacar padrone assoluto. La notizia è la conferma di Seixas: ora lo sloveno ha un avversario vero in più
    di Giacomo Corsetti
    Calato il poker e infilato il tris consecutivo. Tadej Pogacar trionfa ancora una volta alla Liegi-Bastogne-Liegi e si conferma il padrone assoluto delle Ardenne. Lo sloveno infila la 13esima Classifica Monumento della carriera e cancella il secondo posto alla Parigi-Roubaix di due settimane fa. Nella speciale classifica, Eddy Merckx è sempre più vicino: tra i […] L'articolo Liegi-Bastogne-Liegi, Pogacar padrone assoluto. La notizia è la conferma di Seixas: ora lo sloveno ha un avversario vero in più proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Giovanni Gastel, la quintessenza della bellezza sposa l’arte della profumeria. In scena a Palazzo Citterio
    di Januaria Piromallo
    “Entrate amici nel mio mondo immaginario. Tutto è pronto per voi. Sono i miei messaggi nella bottiglia. Queste sono le mie fotografie, la mia vita, la mia creazione”… con queste parole Giovanni Gastel, scomparso 5 anni fa per complicazione da Covid, ci ha lasciato un mondo di pure bellezza. Sullo sfondo dei suoi scatti più […] L'articolo Giovanni Gastel, la quintessenza della bellezza sposa l’arte della profumeria. In scena a Palazzo Citterio proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesi
    di shendi veli
    Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby del Washington Hilton, l’albergo dove si svolge la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca. La serata più mondana del giornalismo americano, […] The post Spari alla cena dei giornalisti della Casa Bianca. Trump e Vance illesi first appeared on il manifesto.
  • Uno sparo in mezzo alla grande festa. Feriti due antifascisti
    di Luciana Cimino
    I comizi dal palco sono appena finiti. Le migliaia di persone che in corteo sono arrivate al parco Schuster, sono sedute sul pratone. Per lo più sono famiglie, i bambini […] The post Uno sparo in mezzo alla grande festa. Feriti due antifascisti first appeared on il manifesto.
  • Araghchi se ne va, il team Usa non parte: il dialogo sta a zero
    di Jacopo Favi
    Si era aperta la speranza di nuovi colloqui con il viaggio del ministro degli affari esteri iraniano Abbas Araghchi a Islamabad. Washington aveva precedentemente annunciato che gli emissari Steve Witkoff […] The post Araghchi se ne va, il team Usa non parte: il dialogo sta a zero first appeared on il manifesto.
  • La questura di Roma mette fuorilegge «Addio Lugano bella»
    di Mario Di Vito
    Le parole, si sa, sono pietre. Quelle del canto anarchico Addio Lugano Bella sono state scagliate 130 anni fa e colpiscono ancora. La dimostrazione è nel provvedimento con cui il […] The post La questura di Roma mette fuorilegge «Addio Lugano bella» first appeared on il manifesto.
  • Brigata ebraica contro l’Anpi, a Milano è scontro sul corteo
    di Jacopo Favi
    Il 25 Aprile a Milano si sfila lentamente, lo sanno tutti. Del resto la partecipazione è sempre enorme e anche ieri c’erano 100 mila persone secondo l’Anpi a festeggiare e […] The post Brigata ebraica contro l’Anpi, a Milano è scontro sul corteo first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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